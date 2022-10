Misdaadverslaggever Joris Peters maakte de zesdelige podcastserie Het geheim van Mallorca. Daarin vertelt hij het verhaal rond de dood van Carlo Heuvelman. Joris probeert te achterhalen hoe het kan dat er na ruim een jaar nog zo veel onduidelijk is. Wij vroegen hem hoe het was om deze podcast te maken.

Het idee voor de podcast wordt in de zomer van 2022 geboren. NU.nl wil naast podcasts over het reguliere nieuws en de Formule 1 ook een verhalende podcast maken. De Mallorca-zaak blijkt een interessant onderwerp en misdaadverslaggever Joris een geschikte podcastmaker. De eerste stap: het verzamelen van de belangrijkste informatie rondom de zaak.

Joris buigt zich in de eerste plaats over de vraag of het wel juist is om een podcast te maken over een lopende zaak. Het antwoord is in dit geval ja. "Het is onze journalistieke taak om het verhaal te vertellen en onderzoek te doen naar alle onduidelijkheden in deze zaak. Ik heb niet het idee dat wij het lopende proces verstoren. Sterker nog, ik hoop stiekem dat we iets kunnen losmaken. Je kan je verhaal in vertrouwen aan een journalist vertellen. Dat is ons voordeel."

Bovendien is er contact met de ouders van Carlo. Zij hebben er niets op tegen. Joris probeert zo transparant mogelijk te zijn naar de ouders, zodat ze niet voor verrassingen komen te staan. Als er een nieuw stuk over de zaak op NU.nl verschijnt, kunnen de ouders het altijd voor publicatie lezen.

Medewerking van kroegeigenaar Arie zet iets in gang

Kroegeigenaar Arie wordt op Mallorca als eerst voor de podcast benaderd, maar staat niet gelijk te springen. Arie heeft een slechte ervaring gehad met een journalist. Als Joris uitlegt met welk doel hij de podcast maakt, wil Arie toch zijn verhaal doen. En dit wekt vertrouwen, want daarna willen meer mensen meewerken. En dat is fijn, want bij een goede reconstructie moet je alle kanten van het verhaal belichten.

Bij het benaderen van mensen gaat het om de journalistieke balans, legt Joris uit. "Je maakt constant de afweging wat het belangrijkst is: iemands privésituatie of het belang voor het onderzoek? We hebben ons ook gericht tot mensen in de directe omgeving van de verdachten. Daar was niet iedereen altijd even blij mee."

Joris spreekt met veel mensen. Van kroegbaas Arie en rechtbankverslaggever Saskia Belleman, tot advocaat Peter Plasman en een vriendengroep uit Heerhugowaard die ook een rol speelde op de bewuste avond. "Dit is de eerste podcast die ik maak. De gesprekken waren spannend, maar superinteressant. Je bijt je ook steeds meer vast in de zaak. Er hangt veel af van die gesprekken, want wie weet verspreekt iemand zich wel."

De jongens uit Heerhugowaard zijn de slachtoffers van het eerste gevecht met de vriendengroep uit Hilversum. Zij vonden de podcast een mooi middel om het hoofdstuk af te sluiten. "Ik werd bij de jongens thuis uitgenodigd. Zij wilden bij mij voor het eerst hun verhaal doen, dat is een compliment."

'Naar jezelf luisteren gaat wennen'

Met een zekere bescheidenheid geeft Joris toe best trots te zijn op het eindresultaat, dat tot stand kwam met producer David Achter de Molen en eindredacteur Frank Brinkhuis. "Een truecrimepodcast is nieuw voor NU.nl. Het was een behoorlijke uitdaging. Maar als ik kijk naar wie er allemaal hebben meegewerkt en de lovende reacties hoor, kan ik alleen maar heel tevreden zijn."

Joris vindt het wel lastig om zichzelf terug te horen. "Ik vind mezelf soms bloedirritant omdat ik de hele tijd 'ja' en 'oké' zeg. Maar naar jezelf luisteren schijnt te gaan wennen."

De podcast krijgt ook kritiek en dat is prima. "Geen product is feilloos. Ik snap ook dat mensen vinden dat we weg hadden moeten blijven bij de zaak. Toch kan ik de podcast volledig aan mezelf verantwoorden."

Zaak is voor veel luisteraars herkenbaar

Het geheim van Mallorca is momenteel een van de best beluisterde podcasts van Nederland. Volgens Joris komt dit doordat de zaak herkenbaar is. Bijna iedereen is wel eens met vrienden op feestvakantie geweest, heeft met geweld te maken gehad of heeft zelf kinderen of neefjes en nichtjes in de uitgaansleeftijd. Hierdoor krijgen mensen het gevoel van: dit had mij ook kunnen overkomen.

De podcast zet de luisteraar aan het denken. Veel mensen ergeren zich eraan dat de verdachten stuk voor stuk zeggen niets met de dood van Carlo te maken te hebben. Ook wordt de ouders van de verdachten verweten dat zij hun kind niet dwingen het ware verhaal te vertellen. Joris: "Maar als jouw zoon tien jaar de cel in dreigt te gaan, ben je dan nog steeds zo principieel?"