De inflatie gaat door het dak, energieprijzen stijgen razendsnel en een steeds grotere groep mensen moet beroep doen op de voedselbank. Het raakt iedereen in Nederland. Daarom staat NU.nl komende week in het teken van armoede.

Hoe is het om onder de armoedegrens te leven? Hoe arm is Nederland eigenlijk? En wat moet je doen als je de rekeningen niet kunt betalen? Antwoorden op deze vragen lees je komende week op NU.nl, zodat jij alle handvatten hebt om in het dagelijks leven met armoede om te gaan.

Dat doen we onder meer met uitlegstukken en een aantal vraag-en-antwoordsessies met experts. Gierige Gerda geeft de beste bespaartips, budgetinstituut Nibud beantwoordt al je vragen over armoede onder jongeren en een financieel hulpverlener van branchevereniging NVVK heeft alle antwoorden op het gebied van schulden en schuldsanering. Ook kunnen lezers met elkaar in discussie gaan over maatschappelijk relevante stellingen.

De themaweek begint maandag en duurt tot en met vrijdag.