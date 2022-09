Je kunt nieuws over het koningshuis volgen op NU.nl. Maar hoe komt een bericht over de koninklijke familie tot stand? Hoe staan wij in contact met de Oranjes? En moeten wij ons aan speciale regels houden bij berichtgeving over de koninklijke familie? Entertainmentredacteur en koningshuisexpert Danja Koeleman legt het uit.

Hoe gaat berichtgeving omtrent het koningshuis in zijn werk? Bestaan hier protocollen voor?

"Net zoals bij al het andere nieuws dat we verslaan, nemen we niet zomaar geruchten mee. Die checken we altijd bij de Rijksvoorlichtingsdienst, de RVD."

"Veel nieuws over het koningshuis, denk bijvoorbeeld aan berichten over een werkbezoek of de studiekeuze van prinses Amalia, communiceert de RVD uit zichzelf. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg andere aanleidingen om over het koningshuis te schrijven. In elk geval stellen we daarbij de feiten voorop."

Hoe kunnen we eerlijk zijn, maar toch netjes blijven?

"De persoonlijke mening van een redacteur over het koningshuis is bij onze berichtgeving niet van belang. We richten ons op de feiten, maar een klein beetje speculeren - bijvoorbeeld over hoe de studententijd van Amalia eruit gaat zien - mag. We benadrukken dan altijd dat dit geen feiten zijn. Hiervoor spreken we ook altijd experts die veel weten van het koningshuis, dus het zijn geen uit de lucht gegrepen uitspraken."

"En ook kritische artikelen gaan we niet uit de weg. Het koningshuis biedt veel luchtige en leuke momenten waar we aandacht aan besteden. Maar als ze regels overtreden of iets anders doen wat niet oké is, dan schrijven we daar ook over."

Volg de rubriek Over NU.nl Volgen Krijg een melding als we weer een kijkje achter de schermen publiceren

Trekken we ergens een grens?

"NU.nl heeft een goede verstandhouding met de RVD. Maar dat betekent niet dat we onder één hoedje met de dienst spelen en feiten weglaten. Kritische artikelen horen daar dus ook bij."

"Maar grenzen zijn er ook: we respecteren de Mediacode, dus we publiceren geen foto's van de familie die tijdens privégelegenheden zijn gemaakt en schrijven geen artikelen die op enkel geruchten gebaseerd zijn. Het kan wellicht wel een aanleiding zijn voor het schrijven van een ander achtergrondartikel."

"Dit gebeurde bijvoorbeeld na de misstanden binnen het Amsterdamse corps en de vraag of Amalia nu nog wel tot de studentenvereniging zou toetreden."

Krijgen we leden van het koningshuis weleens echt te spreken?

"We zijn elk jaar aanwezig bij de zomerfotosessie en kunnen dan één of twee vragen stellen aan Willem-Alexander, Máxima en/of Amalia. Uitgebreide gesprekken zitten er vooralsnog niet in, maar dat geldt ook voor andere media. Het koningspaar geeft zelden uitgebreide interviews."

Wat houdt het in om koningshuisexpert te zijn? En hoe is dat voor jou?

"Als koningshuisexpert volg je niet alleen al het nieuws over ons koningshuis, maar ook berichten over buitenlandse koningshuizen. Al met al is dat behoorlijk wat informatie! Om die informatie te kunnen begrijpen en in een context te plaatsen, is het natuurlijk ook handig om veel van die koningshuizen te weten."

"Ik ben een beetje vanzelf in deze rol gerold. Ik vind het leuk om de verschillende koningshuizen te volgen, al ben ik niet per se een enorme aanhanger van de monarchie. We merken dat veel mensen hier hetzelfde over denken en dat alles rond het koningshuis graag gelezen wordt."

"Het is tenslotte een belangrijk deel van onze regeringsvorm, maar tegelijkertijd vinden mensen het ook leuk om erover te lezen en de beslommeringen van koningshuisleden te volgen. Het geeft me enorm veel plezier om in die wereld te duiken en die op een hopelijk vermakelijke manier uit te leggen aan de lezers van NU.nl."

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg.