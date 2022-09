NU.nl wil (altijd) beter worden, en daar hebben we onze bezoekers voor nodig. Daarom introduceren we de Adviesraad: een groep NU.nl-bezoekers die een half jaar lang met ons meedenkt en feedback geeft. Voor deze eerste lichting zoeken we biculturele lezers: mensen die naast de Nederlandse ook nog een andere culturele achtergrond hebben.

Elke dag spitten we alle NUjij-reacties en tientallen lezersmails door om te ontdekken wat jullie van NU.nl vinden. Ook houden we regelmatig enquêtes. Maar om nog beter te begrijpen hoe we NU.nl kunnen verbeteren, willen we graag laagdrempelig overleggen met een vaste groep bezoekers.

Een half jaar lang vragen we de leden van de Adviesraad ongeveer eens per week hun mening per mail of in een besloten Telegram-groep. Welk nieuws mist er nog? Zouden onze fotokeuzes anders moeten? Wat willen jullie nog weten over onderwerp X? Sowieso kun je ons altijd je mening of ideeën sturen over onze site en app. Graag zelfs.

In dat half jaar nodigen we de raad drie keer uit om naar de redactie in Hoofddorp te komen. Daarin leer je ons team kennen, leggen we je onze dilemma's voor en brainstormen we over onze strategie en nieuwe projecten.

NU.nl wil er zijn voor álle Nederlanders, maar dat lukt ons nog niet. Daarom willen we met dit eerste half jaar van de Adviesraad focussen op NU.nl-bezoekers met een biculturele achtergrond. Wat kunnen we veranderen om NU.nl voor deze groep (nog) relevanter te maken?

Als dank voor je hulp krijg je een bol.com-bon van 50 euro. Je reiskosten van en naar Hoofddorp worden uiteraard vergoed.

Na een half jaar starten we een volgende raad. Dan kiezen we een nieuw thema en doelgroep (jongeren bijvoorbeeld) en komt er een nieuwe oproep voor NU.nl-bezoekers die ons daar goed bij kunnen adviseren.



Aanmelden voor een plek in de raad kan via dit formulier (en tot 1 oktober). Bij te veel animo maken we een selectie. Heb je nog vragen (of ideeën)? Mail samensteller Kim Einder op kim@nu.nl.