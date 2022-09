Er gebeurt enorm veel in de wereld. Zo veel dat het niet allemaal op de site van NU.nl past. We moeten dus afwegingen maken in onze nieuwskeuzes. Over welk nieuws schrijven we? En waarom? We vragen het aan samensteller Bonne Kerstens.

Wie bepaalt er wat er op NU.nl komt?

"Het ligt aan het tijdstip van de dag wie bepaalt wat er op NU.nl komt. 's Nachts werkt er bijvoorbeeld maar één redacteur, die dan zelf alle beslissingen neemt. Overdag zijn de samenstellers (drie, in wisseldiensten) verantwoordelijk voor wat er op de voorpagina verschijnt onder 'Belangrijkste nieuws'."

"De chefs en coördinatoren van economie, sport, entertainment en tech zijn verantwoordelijk voor hun eigen katernen, maar de samenstellers bepalen het niet alleen. Ze overleggen indien nodig weer met de chefs of de hoofdredactie, bijvoorbeeld over een nieuwskeuze of over het wel of niet sturen van een pushbericht."

Welke afwegingen worden gemaakt bij het wel of niet meenemen van nieuws?

"Soms is er onduidelijkheid over een nieuwsgebeurtenis. We willen bij NU.nl feiten brengen en geen speculaties. Die zie je bijvoorbeeld bij ongelukken die veel impact hebben. Mensen leven mee en er wordt gespeculeerd over de oorzaak. Pas als een partij zoals de politie een uitspraak doet, nemen we het mee. De politie is dan de bron."

Wanneer is nieuws belangrijk/groot genoeg?

"Hier is helaas geen eenduidig antwoord op te geven. Het ligt echt aan het nieuws en de omstandigheden van de gebeurtenis of wij iets belangrijk of groot genoeg vinden. Iets kleins kan soms ook zó opmerkelijk zijn dat het belangrijk wordt of gewoon heel interessant is. We proberen altijd vanuit de lezer te denken: moeten of willen onze lezers dit nieuws weten?"

Welke rol speelt geografie bij het maken van deze keuze?

"Het is cru, maar wel een gegeven: een ongeluk met dodelijke afloop in Nederland is voor onze lezer 'belangrijker' dan een ongeluk van hetzelfde formaat in een land aan de andere kant van de wereld. Geografie speelt dus zeker een rol, maar sluit niet bij voorbaat uit dat we ergens niet over gaan schrijven."

Worden er weleens fouten gemaakt qua nieuwskeuzes?

"Natuurlijk gebeurt dat weleens. Op onze redactie werken journalisten die de hele dag keuzes maken en daar zit weleens een verkeerde beslissing tussen. Zo brachten we een recent onderzoek over wie de dood van Anne Frank op zijn geweten had als een stellig feit. Achteraf bleek dat onderzoek aan allerlei kanten te rammelen en hadden we dat nieuwsbericht graag anders of helemaal niet gebracht."

Hoe is het om deze keuzes te maken? Voel je je verantwoordelijk?

"Ja, ik voel me daar heel verantwoordelijk voor. Het is soms ook lastig om dat thuis los te laten. Ik heb bijvoorbeeld wel eens spijt dat ik een artikel niet of juist wel heb gepusht. Een pushbericht gaat naar miljoenen gebruikers en je wil de lezer niet storen met nieuws dat ze niet per se hoeven weten. Maar je wil ze ook geen breaking nieuws 'ontnemen'."

"Ik ben blij dat ik er bijna nooit helemaal alleen voor sta en altijd collega's kan bellen om te overleggen. Maar soms kan het niet anders en moet je als samensteller razendsnel een beslissing nemen. Dat vind ik ontzettend leuk en een hele eer, maar ik zie het ook als een grote verantwoordelijkheid."

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg.