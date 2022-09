NU.nl stuurt de hele dag pushberichten. Op die manier krijgt de lezer razendsnel een melding over groot nieuws. Maar wat pushen we allemaal? En wie bepaalt dat? Adjunct-hoofdredacteur Colin van Hoek en samensteller Kim Einder leggen het uit.

Het is spannend (en belangrijk) om een pushbericht te versturen. "We pushen iets wanneer er sprake is van groot nieuws waarvan we denken dat NU.nl-bezoekers het meteen moeten (of willen) weten", legt Kim uit.

"Pushen brengt ons ook iets. Vaak 'trekt' het mensen naar NU.nl, waardoor dat specifieke artikel vaker gelezen wordt. Maar 'pushwaardig' nieuws is dermate groot dat het ook zonder pushnotificatie veel lezers had getrokken. Dus dat is zeker niet het hoofddoel. Dat is echt: mensen zo snel mogelijk informeren."

Colin vult aan: "Niet iedereen zit de hele dag in nieuwsapps of kijkt elke dag het journaal. Als wij een pushbericht versturen, heeft een grote groep het belangrijke nieuws in ieder geval niet gemist."

Volg de rubriek Over NU.nl Volgen Krijg een melding als we weer een kijkje achter de schermen publiceren

Pushwaardig

"De belangrijkste afweging is: heeft het nieuws een grote impact?", legt Kim uit. "De definitie van nieuws is 'dat wat afwijkt van het normale', maar niet al het 'afwijkende' heeft meteen impact. Nieuwe coronamaatregelen hebben dat natuurlijk wel, en ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne ook. Maar iets wat impact heeft hoeft niet altijd 'erg' te zijn. Dat Max Verstappen wereldkampioen wordt heeft ook impact, maar dan in de Formule 1-wereld."

"Een andere afweging om iets wel of niet te pushen, is de urgentie. Veel pushonderwerpen zijn 'het gesprek van de dag'. En als die eerder genoemde F1-race een heel spannende ontknoping heeft, kan het urgent zijn dat we dát pushen, zodat mensen het nieuws 'live' kunnen meemaken", vertelt Kim.

Eindoordeel

"In de meeste gevallen zijn we eensgezind als het op een push aankomt, maar zeker niet altijd. Als we het niet eens zijn, hakt de hoofdredacteur of de chef van de redactie waar het nieuws onder valt de knoop door", vertelt Colin.



"Bij onverwacht nieuws beslist de samensteller of er gepusht wordt, eventueel in overleg met de persoon die stand-by staat. Dat is altijd de hoofdredacteur, de adjunct-hoofdredacteur of een chef. Zo'n besluit evalueren we dan de ochtend erna, als dat nodig is."

"Er zijn pushberichten waarvan we de volgende dag allemaal zeggen dat die niet per se verstuurd hadden hoeven worden. Maar vaak is het ook geen ramp dat het wel gebeurd is. Spijt van een pushbericht heb ik eigenlijk alleen als het niet klopte of als iets te kort door de bocht was. Zo hebben we ooit gepusht dat Máxima's vader Jorge Zorreguieta overleden was, toen dat nog niet zo was."

Wie krijgt welke push?

Er zijn verschillende pushmeldingen: de breaking push, de gepersonaliseerde push en de sportpush. "Een breaking push sturen we alleen als we vinden dat een grote groep mensen dit nieuws zo snel mogelijk moet weten. Hij gaat naar twee miljoen apparaten, dus we zijn terughoudend om al die gebruikers te 'storen'", licht Colin toe.

"De gepersonaliseerde push gaat alleen naar bezoekers die bovengemiddeld veel over bepaalde onderwerpen lezen. Als jij veel leest over André Hazes, is het relevant om te weten dat hij voor het eerst iets zegt over zijn afwezigheid. Maar dat push je niet naar twee miljoen mensen."

"Hetzelfde geldt voor huizen die in negen jaar tijd twee keer zo duur werden. Dat is voor mensen die veel over de woningmarkt lezen belangrijk, maar niet voor iedereen. Een gepersonaliseerde push gaat meestal naar zo'n 50.000 tot 300.000 mensen."

"Sport is een bijzonder onderwerp. Veel mensen vinden het de belangrijkste bijzaak van het leven, maar heel veel mensen hebben er helemaal niets mee. We versturen dus niet zo snel een breaking push die over sport gaat. Om die grote groep mensen die sport wel belangrijk vindt toch te kunnen bereiken, hebben we een losse sportpush. Naar die 700.000 mensen pushen we bijvoorbeeld dat Verstappen een F1-race wint, dat Sarina Wiegman coach van het jaar wordt, of tegen wie Ajax geloot heeft in de Champions League."

Push zonder tekst

"Soms pushen we alleen een nieuwskop en ontbreekt de rest van het artikel nog", vertelt Kim. "Dat doen we omdat we onze bezoekers zo snel mogelijk op de hoogte willen brengen. Terwijl er meer informatie binnendruppelt, vullen we het pushbericht continu aan. Het loont dus om zo'n 'pushbericht zonder artikel eronder' regelmatig te verversen zolang er 'dit bericht wordt aangevuld' staat."

Je mag ons voor zaken rond het pushbeleid altijd mailen op contact@nu.nl. We horen graag van onze bezoekers wat ze vinden, want we doen het uiteindelijk voor jullie. Uiteraard kun je je ook af- of aanmelden voor (bepaalde) pushberichten. Ga hiervoor in onze app naar de instellingen en dan naar Meldingen.

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg.