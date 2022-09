Wij bieden de lezer de kans om over artikelen te discussiëren op ons reactieplatform NUjij. De discussies gaan er vaak netjes aan toe, maar soms ook stevig. Daarom moeten we zo nu en dan ingrijpen. Dit doen we aan de hand van ons moderatiebeleid. Dit beleid zorgt soms voor onenigheid. Daarom leggen we onze aanpak uit in dit artikel.

Wij vinden het belangrijk dat er een discussie gevoerd kan worden onder een artikel. De lezer kan zo het hart luchten en nieuwe inzichten opdoen. En wij zien in de reacties terug waar het in een artikel aan schort of wat jullie nog meer willen weten.

Hou het netjes

Het merendeel van de reacties is inhoudelijk. Helaas lijken sommige reacties voornamelijk bedoeld om te provoceren, om desinformatie te verspreiden of om te speculeren. Wij willen het graag netjes houden onder de artikelen en daarom modereren wij aan de hand van onze huisregels.

Omgaan met kritiek

De interactieredactie, die onder meer verantwoordelijk is voor NUjij, bestaat uit zo'n tien redacteuren. Samen proberen wij de discussies zo goed mogelijk te modereren, maar helaas gaat er soms iets mis. Zo maken wij weleens een verkeerde inschatting, of drukken we per ongeluk op de verkeerde knop. Hierdoor kan een reactie die aan de huisregels voldoet ten onrechte worden afgekeurd, of andersom. Lezers mailen ons dan terecht met het verzoek om herplaatsing (nujij@nu.nl).

Die verzoeken zijn niet altijd terecht. Sterker nog: de toon en de inhoud zijn soms respectloos. Als NUjij-redacteur is het dan incasseren en doorgaan. Wel snappen we dat er verwarring rondom de huisregels kan ontstaan. Daarom specificeren we de huisregels hieronder.

Huisregels zijn contextafhankelijk

Sommige reacties zijn duidelijk onacceptabel, bijvoorbeeld als er gescholden wordt. Andere afgekeurde reacties hebben wat meer uitleg nodig. Zo kan iemand een toelaatbare mening als feit presenteren en dan kunnen wij de reactie niet plaatsen. De woorden 'ik vind' kunnen dan het verschil maken.

Een bekend voorbeeld van een woord dat op twee manier gebruikt kan worden is 'kanker': als scheldwoord en als het over de ziekte gaat. In het laatste geval mag het woord blijven staan. 'Kanker' staat daarom op de grijze lijst. Dit is een verzameling van woorden die lastig te beoordelen zijn door onze kunstmatige-intelligentierobot MAURA (Machine voor Automatisch Reacties Afhandelen). Reacties die woorden van de grijze lijst bevatten gaan altijd richting de menselijke moderatie.

Soms worden er reacties gemodereerd zonder dat er woorden van de grijze lijst in voorkomen. 15 procent van de reacties wordt handmatig beoordeeld. Op deze manier leert MAURA van de menselijke moderatoren. Dus raak niet in paniek als je reactie niet gelijk geplaatst wordt. We ontvangen dagelijks zo'n 20.000 tot 25.000 reacties. Het beoordelen van een reactie kan dus even op zich laten wachten. We streven er uiteraard naar zo snel mogelijk te zijn.

Reacties uitlichten

Wij lichten een reactie uit als deze écht goed is en inhoudelijk bijdraagt aan de discussie. Op deze manier willen we de reageerder belonen, maar ook aan andere NUjij'ers laten zien hoe een geschikte reactie eruitziet.

Een uitgelichte reactie bestaat uit een aantal zinnen; er is namelijk wat tekst nodig om een constructieve mening te verwoorden. Wij vinden het belangrijk om in het overzicht van uitgelichte reacties een onderwerp vanuit verschillende hoeken te belichten. Daarom kiezen we voor uiteenlopende reacties.

Bannen en schorsen

Als een lezer de huisregels blijft overtreden, gaan wij over tot een schorsing of zelfs verbanning. Zo'n schorsing kan drie uur duren, maar ook zeven dagen. Een ban is permanent. We leggen een schorsing op als waarschuwing, bijvoorbeeld als een lezer vaak dezelfde reactie plaatst. Dit is volgens onze huisregels niet toegestaan, maar de lezer weet dit niet altijd.

We bannen een gebruiker als de gebruiker na een schorsing dezelfde overtredingen blijft maken. Als een lezer andere NUjij'ers uitscheldt of desinformatie verspreidt, kunnen we zonder waarschuwing overgaan tot een ban. Over een ban wordt niet gecorrespondeerd.

Reactiemogelijkheid eerder sluiten

De reactiemogelijkheid onder een artikel sluit automatisch na 24 uur, maar soms kiezen we ervoor om de reacties onder een bepaald artikel eerder te sluiten. Dit gebeurt als de reacties systematisch niet voldoen aan de huisregels, bijvoorbeeld omdat er alleen maar kwetsende reacties binnenkomen.

We sluiten de reactiemogelijkheid ook regelmatig bij berichten waarin nog veel onduidelijk is, omdat er dan alleen maar gespeculeerd kan worden. Dit levert geen zinvolle discussie op en is vaak respectloos naar betrokkenen.

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg.