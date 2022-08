Wij hebben een nieuwe pagina: Over NU.nl. Daar plaatsen we berichten over onszelf en onze werkwijze. Op deze manier willen wij transparant zijn.

De Over NU.nl-pagina is zo'n zeven maanden geleden in het leven geroepen om jullie een kijkje achter de schermen te geven.

We willen graag laten zien hoe onze nieuwsberichten tot stand komen, welke mensen achter de geschreven stukken schuilgaan en welke missie en visie we hebben.

Ook lees je over het ontstaan van NU.nl en worden je prangendste vragen beantwoord in de rubriek Veelgestelde vragen.

De mensen achter NU.nl

Elke dag zit er een team van zo'n 110 redacteuren verdeeld over twaalf redacties klaar om jou het nieuws zo snel en duidelijk mogelijk te brengen. Dit doen zij in de vorm van artikelen, video's en socialemediaposts. Op de Over NU.nl-pagina geven wij onze redacteuren een gezicht.

Transparantie

NU.nl wil transparant zijn. Daarom leggen wij bijvoorbeeld uit waarom we de naam Ridouan T. niet voluit schrijven, laten we weten hoe we aan onze bronnen komen en zijn we open en eerlijk over de wil om NU.nl inclusiever te maken.

Op de Over NU.nl-pagina bundelen we ook alle redactieblogs en vraag-en-antwoordsessies. En dat is niet alles: op de pagina vind je veel meer artikelen. Wekelijks voegen we er nieuwe bijdragen aan toe. Heb jij zelf een vraag over onze werkwijze? Laat het ons vooral weten in de reacties en wie weet beantwoorden wij jouw vraag wel in een nieuw artikel.

Kun je de reacties niet vinden? Klik bovenin of onderin op de knop 'reacties' om naar de reacties te gaan. Daar kun je jouw reactie of opmerking achterlaten.