Nederland is in vakantiemodus en dat merken we bij NU.nl. Van juni tot september wordt er veel gesproken over komkommertijd. Maar bestaat dit fenomeen wel echt? Samensteller voorpagina Kim Einder legt het uit.

In de zomer is de nieuwsagenda relatief leeg. Veel mensen zijn op vakantie, bedrijven schalen af, de Kamer is met reces, veel sportcompetities liggen stil en de meeste demonstraties worden uitgesteld tot na de vakantie, omdat er dan meer animo is.

Dat zorgt ervoor dat er weinig gepland nieuws is, maar er is ook minder onvoorspelbaar nieuws. Zo zijn er bijvoorbeeld minder auto's op de weg, doordat mensen minder op pad hoeven. Dit betekent vanzelfsprekend minder ongelukken.

Minder voorspelbaar

"Normaal gesproken is de nieuwsagenda zo vol dat we een groot gedeelte van de dag simpelweg nieuwsberichten schrijven over dat wat er op dat moment gebeurt in Nederland en de rest van de wereld. Een deel daarvan is 'gepland nieuws'. Dat zie je tot op zekere hoogte aankomen: rechtszaken, politieke debatten, rapporten die verschijnen, enzovoorts", vertelt Kim. "Dat is er in de zomer minder."

"En doordat er ook minder 'ongepland nieuws' is, zoals ongelukken, zijn de dagen gewoon minder vol."

Dat dwingt de redactie volgens Kim creatiever te zijn. "De tijd die we 's zomers overhouden, besteden we aan het maken van uitlegstukken en het doen van onderzoek voor eigen nieuws. En aan het zoeken van updates over nieuws van eerder dit jaar. Hoe gaat het bijvoorbeeld met het onderzoek naar die vrouw die bij Zandvoort probeerde op een dolfijn te klimmen?"

Adempauze

Kortom: in de zomer ligt het tempo enerzijds lager, anderzijds word je daardoor juist gedwongen om meer vragen bij het nieuws te stellen.

"Ik vind het meestal leuk om in de zomermaanden te werken, want de verminderde nieuwsstroom vereist een scherpe en innovatieve blik", zegt Kim.

"Ik zeg meestal, omdat je niet elke zomerdag even creatief bent en het soms fijn is als de site zich meer 'vanzelf' vult. De relatieve rust heeft ook wel voordelen. Het was een heftig nieuwsjaar, waarin wij constant 'aan' hebben gestaan. Deze adempauze komt dan wel gelegen.".

'Drukke' komkommertijd

Het is deze zomer een iets andere komkommertijd dan normaal, door de boerenprotesten, de oorlog in Oekraïne en de asiel- en stikstofcrisis. "Toch is er meer ruimte om na te denken over welke invalshoek we kiezen bij een onderwerp of welk langlopend dossier interessant is om in te duiken. Vorige week brachten we bijvoorbeeld een verhelderend stuk over de puinhoop binnen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), een probleem dat al maanden speelt."

"Ondanks de relatieve drukte werken we met een zomerrooster. We willen zelf natuurlijk ook op vakantie. Dit maakt het werken tijdens de zogenaamde komkommertijd wel extra spannend. Als er onverwacht een grote gebeurtenis plaatsvindt, moeten we dat met een kleiner team opvangen. Toen bijvoorbeeld MH17 midden in de zomervakantie van 2014 uit de lucht werd geschoten, was het wel alle hens aan dek."

Wil je meer weten over hoe wij werken? Op deze pagina vind je meer uitleg.