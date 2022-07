Soms schrijven media de volledige naam van een crimineel of verdachte. Een andere keer zie je alleen initialen. Ook bij slachtoffers wisselt de aanpak. Tamara Awwad, eindredacteur bij NU.nl, legt uit hoe dit zit.

Waarom gebruiken wij soms wel de volledige naam van een crimineel en soms alleen de initialen?

"In principe gebruiken we in onze berichtgeving alleen de voornaam en eerste letter van de achternaam van verdachten en criminelen. Zij en hun familieleden hebben namelijk recht op privacy. Als de voornaam heel opvallend is en iemand daardoor makkelijk te herkennen is, laten we ook die achterwege."

"We maken een uitzondering als het om heel bekende personen gaat of mensen die zelf met bijvoorbeeld interviews of een boek de publiciteit hebben gezocht. Daarbij gaan we na of het merendeel van onze lezers de crimineel van gezicht en naam kent. Als dat zo is, heeft het weinig zin om iemand te anonimiseren. Denk hierbij aan Willem Holleeder."

"Ook als een voortvluchtige persoon een gevaar voor de samenleving vormt en er een grote kans kans lijkt dat die willekeurige slachtoffers gaat maken, kunnen we de volledige naam gebruiken. Het maatschappelijk belang weegt dan zwaarder dan de privacy van deze persoon. Zodra diegene opgepakt is, halen we de volledige achternaam uit onze berichten."

Veel mensen weten waar de letter T bij Ridouan T. voor staat, maar toch gebruiken wij zijn achternaam niet. Waarom niet?

"Er is er geen opsporingsbelang meer. Ook heeft zijn toenmalige advocaat Inez Weski tegen onze verslaggever gezegd dat haar cliënt absoluut niet met zijn volledige naam genoemd wil worden."

"Op dit moment is T. vaak in het nieuws en kennen redelijk wat mensen zijn achternaam. Maar als de media-aandacht is afgenomen, zal dat voor minder lezers gelden. Op deze manier beschermen we zijn privacy ook in de toekomst. Onze stukken staan op internet en zijn altijd makkelijk terug te vinden."

"Bovendien is zijn neef Youssef T., die dezelfde achternaam heeft, inmiddels ook in een rechtszaak verwikkeld. Als je Ridouan T.'s naam voluit noemt, weet je dus ook hoe deze neef heet."

En hoe werkt dit bij een slachtoffer? Hebben de nabestaanden daar zeggenschap over?

"Bij slachtoffers laten we ons meer leiden door het standpunt van hun familieleden. Zo noemen we alleen de voornaam van vermiste minderjarigen, tenzij de familie en/of de politie met de volledige naam naar buiten komen. Dat doen we, omdat kinderen onder ouderlijk gezag vallen."

"Zodra het kind is teruggevonden, is er geen belang meer om de volledige naam te gebruiken. Zo beschermen we de privacy van een kind dat nog moet opgroeien. Als het minderjarige slachtoffer dood wordt gevonden, passen we de oude stukken aan als de familie daar nadrukkelijk om vraagt."

"We beschermen ook de privacy van volwassen vermisten, omdat zij het recht hebben om onvindbaar te blijven. We anonimiseren ze totdat de politie of wij redelijkerwijs van een misdrijf kunnen uitgaan."

Hebben wij hier zelf iets over te zeggen of moeten we strikte regels volgen?

"Er zijn geen vaste regels voor anonimiseren, maar er zijn wel journalistieke gebruiken. Veel media hebben algemene regels opgesteld en die in hun stijlgids opgenomen, zo ook NU.nl. Op papier zal dat er vergelijkbaar uitzien, maar in de praktijk moeten media bij twijfelgevallen inschatten hoe belangrijk ze het vinden om iemand te anonimiseren."

"Doordat veel mensen nu makkelijk op internet te vinden zijn, vinden sommige media het minder zinvol om een initiaal te gebruiken. Daardoor zal je bij de ene titel een naam wel uitgeschreven zien en bij een andere weer niet. Mensen die niet blij zijn met het gebruik van hun achternaam in een stuk, kunnen bijvoorbeeld bij de Raad voor de Journalistiek aankloppen."

