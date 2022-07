Verslaggever Daan de Ridder is namens NU.nl bij de Tour de Tour de France. Wij belden hem op voor een kijkje achter de schermen.

Jij staat nu bovenaan de Alpe d'Huez. Hoe ben je naar boven gekomen?

''Ik ben ruim op tijd weggegaan, want het is altijd heel druk op Alpe d'Huez. Er staan tussen de 300.000 en 400.000 mensen op de berg. Iedereen gaat daardoor in een slakkentempo naar boven, van auto's tot fietsers en lopers. Ik heb er in mijn auto meer dan een uur over gedaan, terwijl het maar om 14 kilometer gaat. ''

Zijn er veel Nederlanders aanwezig?

''Zeker, het is onder Nederlanders de bekendste etappe. De meeste Nederlanders staan in bocht 7, de 'Nederlandse bocht'. Er staat daar iets meer beveiliging dan in andere bochten en het is de enige plek op de berg waar een touwtje is gespannen om fans in toom te houden."

Hoe is de sfeer?

''De sfeer is uitgelaten. Mensen komen uren, zoniet dagen van tevoren naar de berg voor een goed plekje. Voordat de renners langskomen, gaat er al flink wat bier doorheen. Je ziet overal mensen in de weer met koelboxen, ik zag net iemand met een koelbox voor zijn voeten op een elektrische step naar boven rijden. Het is vandaag ook nog de Franse feestdag Quatorze Juillet, maar dat maakt niet eens zo veel uit. Het is tijdens de etappe naar Alpe d'Huez altijd feest.''

Hoe zien jouw dagen eruit?

''Ik ben vanaf het moment dat ik wakker word, totdat ik weer ga slapen bijna non-stop met de Tour bezig. Dit is mijn zesde Tour, dus ik wist wat me te wachten stond, maar het blijft aanpoten. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel een prachtig avontuur.''

''Na het ontbijt pak ik snel in en zorg ik dat ik op tijd bij de start ben zodat ik nog wat renners kan spreken. Vervolgens is het zaak dat ik op tijd bij de finish ben. Het is me in mijn eerste Tour één keer overkomen dat ik te laat was voor een finish, dat heb ik sindsdien wel weten te voorkomen. Ik zit dus veel in de auto. Ik heb al 4.000 kilometer gereden in de eerste 2,5 week."

"De wedstrijd kijk ik in de perszaal op tv en later bij de finish op welk scherm ik maar kan vinden. Vervolgens probeer ik na de etappe zo veel mogelijk renners te spreken en dan is het terug naar de perszaal om de stukken te tikken die op NU.nl verschijnen. Aan het einde van de dag moet ik ervoor zorgen dat ik weer op tijd in mijn hotel ben. Ik slaap bijna elke dag ergens anders.''

Wat was volgens jou tot dusver het belangrijkste moment van de Tour?

"Tadej Pogacar leek op weg naar zijn derde Tour-zege op rij, maar alles veranderde toen Jonas Vingegaard woensdag de rit won en de gele leiderstrui overnam. Op zo'n moment staan mijn collega's en ik ook met met open mond te kijken. Maar daarna moet je snel weer door en proberen zo'n bijzondere etappe in een begrijpelijk verhaal voor de lezers te gieten."