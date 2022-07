Als journalist moet je regelmatig op pad en dan maak je weleens dingen mee die je nog lang bijblijven. Bas Scharwachter, camjo bij NU.nl, deelt een verhaal dat hem op het netvlies gebrand staat. Hij ervoer serieuze dreiging bij een coronademonstratie.

Camjo staat voor camerajournalist en dat houdt in dat je alles zelf doet, van filmen tot vragen stellen en monteren. Dat betekent ook dat je vaak alleen op pad gaat. Dat is leuk, maar maakt het ook spannend als je in een benarde situatie terechtkomt. Het overkwam Bas bij een coronademonstratie.

"NU.nl had besloten dat ik geen verslag zou doen van de coronademonstraties als camjo, omdat je alleen erg kwetsbaar bent. Hetzelfde geldt voor voetbalrellen en boerenprotesten. Maar ik was aanwezig bij de laatste coronapersconferentie in Den Haag, waar na afloop werd gedemonstreerd."

"Toen ik hoorde dat het behoorlijk losging, kon ik het met mijn camjohart niet laten om even te gaan loeren", vertelt Bas. "Dit pakte niet goed uit. Maar daarmee werd wel bevestigd dat ik er al die tijd verstandig aan had gedaan om niet naar de coronademonstraties te gaan. Dat was de enige opsteker."

"Ik was de enige cameraman die rondliep bij de demonstratie en ik merkte al snel dat mensen hun verhaal wilden doen. Ook probeerden zij mijn werk te sturen, door bijvoorbeeld aanwijzingen te geven voor wat ik moest filmen. Eerst was ik begripvol, de mensen waren gefrustreerd. Maar al snel sloeg de sfeer om."

"Het is heel fanatieke groep en je merkt toch dat ze de behoefte hebben om in discussie te gaan, terwijl ik eigenlijk bezig ben met mijn werk. Toen er zo'n dertig man aandacht van mij vroeg, voelde het erg dreigend."

Logo als een rode lap op een stier

"Het is niet dat ik fysiek werd aangevallen, maar er werd naar me geschreeuwd en mensen kwamen heel dichtbij. Het verschil met andere demonstraties of rellen waar ik ooit voor mijn werk was, is dat het nu specifiek op mij gericht was."

"Bij voetbalrellen is het meer een geval van verkeerde plek, verkeerde tijd. Maar nu was het een persoonlijke aanval, omdat ik volgens de demonstranten tot de 'corrupte media' behoorde. Ik besloot mijn opname te stoppen. Als camjo heb je geen ogen in je rug, en bovendien was ik bang om beroofd te worden van mijn kostbare apparatuur."

Toen Bas de menigte ontvluchtte, kwam hij voor nog een verrassing te staan. "Eenmaal in de garage bleek de NU.nl-auto, die bestickerd is met ons logo, volledig ondergespuugd te zijn. Via een achterdeur zonder bespuugd handvat klauterde ik naar binnen en reed ik gelijk door naar de wasstraat."

De blauwe auto werd op 16 september 2021 bespuugd. De blauwe auto werd op 16 september 2021 bespuugd.

Scholing voor dreigende situaties

Bas maakte na het incident gelijk een melding bij de hoofdredacteur. Daarna werd het uitvoerig besproken. Ook meldde Bas zich aan voor een cursus bij meldpunt PersVeilig. "Ik was niet aangevallen, maar het hebben van een onveilig gevoel was voor mij de reden om scholing voor dit soort situaties te nemen."

Tijdens de cursus leerde Bas hoe je het best met dreiging kan omgaan en hoe je escalaties kunt voorkomen. Zo wordt het bijvoorbeeld afgeraden om kleding met een capuchon te dragen, omdat mensen daaraan kunnen trekken. Ook wordt geadviseerd om niet makkelijk vindbaar te zijn op sociale media, want personen die echt kwaad in de zin hebben, weten je dan makkelijker thuis te vinden."

Een rollenspel is ook onderdeel van de cursus. "Ik moest me in de acteur die een 'coronawappie' speelde verplaatsen en het niet laten escaleren. Daarvoor krijg je tips. Het helpt om te luisteren en erkenning te geven. Dit is frustrerend, want je wil gewoon door met je werk, maar is wel waardevol om onveilige situaties tegen te gaan. Ik maak wel gebruik van de tips, ook in mijn privéleven."