Ruim vijf miljoen Nederlanders zagen in 2017 hoe de Nederlandse voetbalvrouwen werden gehuldigd na het veroveren van de Europese titel in eigen land. Twee jaar na dat zomersprookje reikte de ploeg van Sarina Wiegman tot de WK-finale, waarin de Verenigde Staten te sterk bleken. Deze eindstrijd werd gevolgd door bijna 5,5 miljoen Nederlanders.

Zonder Wiegman, die nu de bondscoach van de Engelse vrouwen is, doet Oranje deze zomer op het EK in Engeland een gooi naar titelprolongatie. Keuzeheer Mark Parsons kan beschikken over bekende namen als Lieke Martens, Jackie Groenen, Sherida Spitse, Daniëlle van de Donk en Vivianne Miedema. Behoort Nederland nog altijd tot de Europese top of moeten we binnenkort vaststellen dat Oranje is voorbijgestreefd?

NU.nl verblijft deze zomer in het spoor van de Oranjevrouwen. Verslaggever Jeroen van Barneveld volgde de ploeg van Parsons al in de aanloop naar dat toernooi. Hij sprak met onder anderen Merel van Dongen en Van de Donk. Ook is hij tijdens het EK aanwezig in Engeland om in woord en op beeld verslag te doen van de wedstrijden van Nederland. In de week voor de start blikt hij met achtergrondstukken bovendien al uitgebreid vooruit op de titelstrijd.

Verder stellen we de topfavorieten aan je voor, belichten we telkens de komende tegenstander van Nederland, zitten we uiteraard boven op het laatste nieuws en kun je hier al een uitgebreid programma vinden. De wedstrijden van Oranje zijn bovendien te volgen in een liveblog en via ons scorebord.

