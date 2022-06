Normaal blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman op deze plaats terug op de week van NU.nl. Ditmaal doet hij het iets anders. Aankomende week organiseren we bij NU.nl namelijk een themaweek over racisme, en daar praat hij je graag even over bij.

Racisme is één van de thema's die NU.nl belangrijk vindt. Het idee om daar extra aandacht aan te besteden, ontstond al tijdens de felle zwartepietendiscussies van een paar jaar geleden.

We hadden de themaweek dus al even op de plank liggen, maar zaken als de coronapandemie zorgden ervoor dat we onze energie eerst in andere dingen moesten steken.

Racisme raakt helaas nog altijd heel veel mensen, maar er zijn ook veel mensen die geen goed beeld hebben van wat racisme anno 2022 in Nederland inhoudt. Wij zijn er voor iedereen die in Nederland woont en door de extra aandacht voor dit thema willen we jullie van nieuwe informatie, invalshoeken en ideeën voorzien, die je vervolgens kunt gebruiken in je dagelijks leven.

Vanaf volgende week gaat verslaggever Afran Groenewoud zich volledig richten op het thema samenleving en inclusie, en hij heeft in die rol alvast een grote bijdrage geleverd aan deze themaweek.

Probleem

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord van eind vorig jaar voor het eerst erkend dat institutioneel racisme een probleem vormt in Nederland. Tijdens deze week leggen we je onder meer uit wat dat eigenlijk is, hoe scholen omgaan met onderwijs over discriminatie en racisme en hoe het staat met institutioneel racisme in Nederland.

Ook kom je te weten hoe je erachter komt of je zelf wel eens onbewust discrimineert en waar institutioneel racisme vandaan komt.

Vanaf maandagochtend vroeg kun je op de voorpagina elke dag lezen over racisme, discussiëren over stellingen en vragen stellen aan relevante deskundigen. We trappen maandag af met een vraag-en-antwoordsessie met Amma Asante, oud-Kamerlid en senior onderzoeker bij kennisinstituut Movisie.

Vragenuren Maandag: Amma Asante, oud-Kamerlid & senior onderzoeker kennisinstituut Movisie, over institutioneel racisme

Dinsdag: Jair Schalkwijk, onderzoeker bij Controle Alt Delete, een organisatie die zich inzet tegen etnisch profileren en politiegeweld, over etnisch profileren door wetshandhavers.

Woensdag: Marcel Coenders, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, over racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt.

Donderdag: Linda Nooitmeer, voorzitter van onderzoekscentrum NiNsee, over het slavernijverleden van Nederland.

Vrijdag: Mpanzu Bamenga, oud-gemeenteraadslid en ontvanger van mensenrechtenprijs voor zijn strijd tegen etnisch profileren, over hoe het is om te leven met dagelijks racisme.

Op vrijdag 1 juli eindigen we de week, op Ketikoti. Dat is een van oorsprong Surinaamse feestdag waarop de afschaffing van de slavernij in de Nederlandse gebieden gevierd wordt en waarvan de naam 'gebroken ketenen' betekent. We staan te trappelen om jullie al onze mooie stukken te laten lezen. We hopen dat jullie dat ook hebben. Tot maandag.