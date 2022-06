NU.nl draait 24 uur per dag door, dus ook in de nacht. Maar wie werkt er 's nachts? En hoe ziet zo'n nachtdienst eruit? Wat als er na twaalven een wereldschokkende gebeurtenis plaatsvindt? Nachtredacteuren Emma van der Zalm en Evelien Dommerholt leggen het uit.

Overdag zijn er tientallen redacteuren aan het werk om NU.nl continu up-to-date te houden, maar 's nachts wordt dat gereduceerd tot slechts één persoon. Deze persoon is verantwoordelijk voor alles wat er die nacht op NU.nl gebeurt, van het schrijven van verhalen tot mail beantwoorden en de eindredactie verzorgen. Wel staat er altijd een stand-byredacteur klaar, mocht er iets ingrijpends gebeuren.

Twee vaste nachtredacteuren

NU.nl heeft momenteel twee vaste nachtredacteuren: Emma van der Zalm en Evelien Dommerholt. Zij werken allebei twee vaste nachten per week. De overige nachtdiensten worden door andere freelancers gedraaid. Emma is sinds anderhalf jaar nachtredacteur. Zij werkt vanuit Egypte. "Na mijn master Journalistiek ging ik naar Egypte om daar te werken als freelance correspondent. De ontwikkelingen in Syrië en Irak volgden elkaar toen in een hoog tempo op en dat trok mij enorm. Egypte leek mij een goede uitvalsbasis, gunstig gelegen en relatief veilig", vertelt Emma.

Inmiddels woont ze al vier jaar in Dahab met haar echtgenoot. "Naast mijn op het Midden-Oosten gerichte werk wilde ik iets anders doen en de vacature van nachtredacteur bij NU.nl sprak mij gelijk aan. Ik heb veel vrienden en familie in Nederland en op deze manier houd ik binding met het land. Daarnaast is het ritme in Egypte heel anders. Mensen leven hier veelal 's avonds en 's nachts en een weekend bestaat hier niet. Ik hoefde dus weinig in te leveren."

Nachtwerk wegens slaapproblemen

Evelien werkt nu ruim een half jaar als nachtredacteur en dit doet zij 'gewoon' vanuit haar huis in Deventer. De keuze om in de nacht te gaan werken was bij Evelien een heel bewuste. Zij sliep al tijden slecht, wilde niet gedijen bij een negen-tot-vijfbaan en was al gewend aan nachtdiensten door haar vroegere werk in de zorg. "Ik ben altijd al een nachtbraker geweest", vertelt Evelien.

"Naast mijn werk voor NU.nl schrijf ik voor andere werkgevers. Dit werk deed ik al vaak in de nacht. Ik ben 's nachts op mijn best en ik kan tóch niet slapen. De wens om volledig de nacht in te gaan begon met een cynische houding naar mijn slaapprobleem, maar kreeg al snel vorm toen ik de vacature voor nachtredacteur bij NU.nl voorbij zag komen."

Om 3.00 uur 's nachts 'lunchen'

Als je in de nacht werkt, moet je bedenken wanneer je slaapt en eet. Evelien en Emma hebben hier allebei een systeem voor bedacht. Ze slapen allebei voor hun dienst die om 23.00 begint van 16.00 tot 22.00. En ook als de dienst eindigt om 7.00 uur proberen ze nog wat uurtjes te slapen. "Zo heb je toch acht uur geslapen, zij het met tussenpozen", aldus Evelien. Ze eten allebei voor 16.00 uur warm. Evelien eet tijdens haar dienst alleen wat fruit, terwijl Emma rond een uur of 3.00 'luncht', vaak met brood en ei. In de ochtend nemen ze beiden een licht ontbijt.

"Na mijn dienst slaap ik twee uurtjes en daarna werk ik aan mijn andere opdrachten. De middag heb ik vrij; dit zie ik als mijn avond. Vroeger had ik na een dag werken geen puf meer om nog iets van mijn avond te maken, maar dat is nu verleden tijd. Tussen de middag ga ik vaak sporten en daarna heb ik tijd voor leuke dingen. Ideaal", vertelt Evelien. Emma houdt haar dagen na een nachtdienst vrij en werkt de rest van de week gewoon overdag. Het switchen tussen ritmes gaat haar goed af.

"Soms word ik wel echt moe tijdens mijn dienst", vertelt Emma. "Maar daar heb ik trucjes voor. Ik loop veel rond, luister muziek en drink vier straffe koffie per nacht. Mijn cafeïnelevel moet op peil zijn om alert te blijven." Voor Evelien is koffie niet nodig, voldoende slaap is genoeg. Alhoewel, ze heeft tijdens een nachtdienst wel veel water nodig.

De alleenheerser van NU.nl

Evelien noemt het "survivaljournalistiek" en Emma voelt zich tijdens haar dienst de 'alleenheerser' van NU.nl. "Je staat er alleen voor en dit was in het begin heel spannend. Enerzijds is het supergaaf, maar anderzijds brengt het veel verantwoordelijkheid met zich mee", vertelt Evelien.

"Terwijl Nederland slaapt, kan er van alles gebeuren, zowel in binnen- als buitenland. Het kan knetterdruk zijn, of juist superrustig. Wel staat er altijd een oproepkracht paraat, maar hier heb ik gelukkig nog geen gebruik van hoeven maken. Aan het begin van de oorlog (in Oekraïne red.) spande het erom."

Eenzaam

"Het is best eenzaam werk", zegt Emma. "In de nacht ben je echt op jezelf aangewezen en dan mis ik de interactie. Ik heb één keer de stand-byredacteur gebeld om te sparren over een pushbericht. Toch hebben de spanning en verantwoordelijkheid die bij het nachtwerk komen kijken een enorme aantrekkingskracht op mij. En ik heb in mijn andere werk gelukkig wel contact met collega's."

Ook Evelien mist soms iemand om mee te sparren, maar aan de andere kant geniet ze enorm van de rust. "Ik vind het heerlijk. Het is helemaal stil om je heen, op een paar vogeltjes na. En ik ben me altijd bewust van het feit dat veel mensen de dag beginnen met het nieuws van NU.nl. Hoe tof dat ik daar dan verantwoordelijk voor ben."