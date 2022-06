De artikelen op NU.nl zijn gratis te lezen, maar toch werken er een heleboel mensen voor onze nieuwssite. En deze mensen moeten uiteraard betaald worden. Hoe zorgt NU.nl dan voor inkomsten?

Om met de deur in huis te vallen: NU.nl verdient geld met advertenties. Die laten we zien aan onze bezoekers en daar betalen bedrijven voor. Die advertenties zijn op een aantal verschillende plekken op onze website te vinden, en elke plek heeft haar eigen prijs.

Zo hebben we in de app een advertentieplek onder het derde artikel van het Belangrijkste Nieuws-blok (dat staat altijd bovenaan); dat is een van de allerduurste. Ook kunnen adverteerders kiezen voor een take-over; dat zijn die grote advertenties die je op de webversie over de hele pagina ziet.

Ook voor onze video's zitten reclames, zogeheten prerolls. Veel gebruikers vinden dit irritant, maar het levert ons wel een hoop geld op. De lengte van de preroll wordt automatisch aangepast aan de lengte van de video. Een korte video heeft een korte reclame en een langere video betekent een langere preroll.

Reclamevrij achter een betaalmuur?

Adblockers maken het ons niet makkelijk. We begrijpen dat advertenties soms vervelend kunnen zijn, maar ze zijn noodzakelijk. Zonder advertenties kunnen wij jou het nieuws niet gratis aanbieden en bestaat NU.nl niet meer. We hebben weleens nagedacht over een reclamevrij NU.nl met een betaalmuur, maar we vinden het belangrijker om gratis te blijven. Wij vinden dat iedereen recht heeft op nieuws, want dat is belangrijk om de wereld om je heen te kunnen begrijpen. En het helpt je bij het maken van keuzes en het vormen van een mening. Het zou wel kunnen dat NU.nl in de toekomst niet meer toegankelijk is voor mensen die adblockers gebruikers.

Inloggen zorgt voor extra inkomsten

We vragen je om in te loggen om een reactie te plaatsen of om een video te bekijken. Hiermee zorg je ervoor dat wij onze advertenties voor meer geld kunnen verkopen. Als we iets meer over jou weten, kunnen we op jouw interesses afgestemde advertenties laten zien. Voor dit soort gerichte reclame heeft een adverteerder meer geld over. Jouw persoonlijke gegevens worden hierbij niet verkocht of gedeeld. Hetzelfde geldt voor extra artikelen over het klimaat en de Formule 1. Het kost extra tijd en dus extra geld om deze stukken te maken en daardoor hebben we de hogere advertentie-inkomsten hard nodig.

Extraatje

Tot slot verdienen we aan de NUshop. Hier vind je aanbiedingen van adverteerders en van DPG, de uitgever achter NU.nl. Denk hierbij aan tickets voor evenementen en cursussen, maar ook aan abonnementen, tassen of een wijnpakket.