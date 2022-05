In onze nieuwe rubriek 'Dit haalde NU.nl niet' leggen we uit waarom we op dit moment niet berichten over een bepaald onderwerp. Op die manier laten we zien hoe wij bepaalde afwegingen maken en willen we jullie meenemen in de keuzes die de redactie van NU.nl elke dag weer maakt.

Deze nieuwe rubriek werd geboren omdat NU.nl op zoek is naar manieren om het vertrouwen van bezoekers te vergroten. "Sinds een paar maanden onderzoeken we hoeveel vertrouwen bezoekers en niet-bezoekers in ons hebben", vertelt samensteller voorpagina Kim Einder.

"Bezoekers zijn aardig tevreden: ze geven ons wat betrouwbaarheid betreft een 7 tot een 7,5. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Tijdens het onderzoek vroegen wij bezoekers ook naar manieren waarop de redactie het vertrouwen zou kunnen verbeteren. Ze gaven het vaakst aan behoefte te hebben aan uitleg over hoe een bericht tot stand is gekomen. Ook vroegen ze om meer fact-checks. Op de derde plek kwam de wens tot uitleg over welk nieuws niet tot een bericht leidt."

'Dit haalde NU.nl niet' is in ieder geval een maand te zien en daarna maken we de balans op. We gaan ook niet van elk feit of gebeurtenis waar geen verhaal uitgerold is, uitleggen waarom dit niet is gebeurd. "Het moet als onderwerp wel interessant zijn voor onze lezer", aldus Einder. "Deze rubriek houdt ons ook scherp. Want het kan natuurlijk gebeuren dat we iets als niet-nieuwswaardig bestempelen, terwijl dat uiteindelijk wel zo blijkt te zijn. Daar leren wij ook weer van."