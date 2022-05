Morgen start de 105e editie van de Ronde van Italië, oftewel de Giro d'Italia. Dankzij de vele spectaculaire bergetappes is de Giro gemiddeld de zwaarste van de drie grote wielerrondes. De eerste etappe van de Giro start met 176 renners in Boedapest en na drie etappes in Hongarije reist het peloton door naar Italië. NU.nl zal van het wielerevenement uitvoerig verslag doen.

De Giro bestaat uit 21 etappes met in totaal 51.000 hoogtemeters. Deze cijfers zijn niet voor iedereen veelzeggend, maar het komt neer op drie bizar zware weken op de fiets. Een etappe is gemiddeld 160 kilometer en er zijn vier etappes die langer zijn dan 200 kilometer. In totaal zijn er drie rustdagen, steeds op een maandag. Het venijn zit in de staart, want de laatste week belooft de zwaarste te worden vanwege het bergachtige parcours. De drie grote wielerrondes: Giro, Tour de France en Vuelta beslaan allemaal drie weken en er is weleens geopperd om dit te verkorten naar twee weken vanwege de intensiteit van de races. Toch is hier nooit mee ingestemd omdat het bij wielrennen juist draait om het heroïsche imago dat aan het afzien kleeft.

De start is op 6 mei in Boedapest en daar zal onze sportverslaggever Daan de Ridder aanwezig zijn. De tweede etappe wordt ook in Boedapest gereden en de derde etappe is rond het toeristische Balatonmeer. De renners vliegen maandag 9 mei naar Sicilië en vanuit daar vervolgen ze de ronde richting Noord-Italië. Het is de veertiende keer dat de Giro start buiten Italië en dat heeft te maken met geld. Een land betaalt de Giro-organisatie voor het recht om de start te organiseren en in ruil daarvoor wordt het land op de kaart gezet. De race wordt bijvoorbeeld vanuit de lucht gefilmd en het landschap wordt dan door een groot publiek gezien.

Daan is in Boedapest bij de vooruitblikkende persconferenties en de eerste twee etappes. Hij gaat renners spreken en vragen stellen op de persconferenties. Zo kunnen lezers op NU.nl de Nederlandse renners volgen, ze horen vertellen waarom ze meedoen, wat ze hopen te bereiken en hoe ze hun eigen kansen inschatten. Of Daan zal terugkeren naar de Giro is afhankelijk van de prestaties van de Nederlanders. Deze Giro doen er zeventien Nederlanders mee en er zitten opvallend veel grote namen tussen. Tom Dumoulin won de Giro in 2017, maar hij heeft de laatste drie jaar niet veel aansprekende resultaten neergezet. Dat neemt niet weg dat Dumoulin nog steeds een toprenner is en de ambitie heeft uitgesproken om voor een mooi resultaat te gaan.

In ieder geval tot maandag 9 mei staat er een speciaal Giro-blokje onder het sportkatern. Daar vind je het klassement en een vooruitblik op de volgende etappe. Deze vooruitblik verschijnt elke dag na de gereden etappe. Verder is er van elke rit een liveblog, een uitgebreid verslag en komen er elke dag relevante reacties, met de focus op de Nederlanders.