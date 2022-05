Zes mensen zeggen gedrogeerd via injectie te zijn in Kaatsheuvel

Meerdere mensen meldden zich zaterdagavond bij een EHBO-post in Kaatsheuvel omdat ze het vermoeden hadden mogelijk gedrogeerd te zijn. Ze denken met een naald geprikt of gestoken te zijn tijdens een feest. De politie onderzoekt of deze mensen echt zijn gestoken, en zo ja, waarmee.



Dat is ook de reden waarom we hier geen nieuwsbericht over maken. We weten namelijk niet of deze mensen écht gedrogeerd zijn, of dat er andere redenen zijn waarom ze zich niet goed voelen.

Vooropgesteld: het komt wel voor dat mensen worden gedrogeerd tijdens het uitgaan. Dat is vaak lastig te bewijzen, omdat sommige drugssoorten snel uit het lichaam verdwijnen. Maar soms voelen mensen zich om andere redenen slecht. Volgens het Trimbos Instituut blijkt uit onderzoek dat mensen soms te veel hadden gedronken en zich schaamden voor hun gedrag. Ook kan een angstreactie vanuit het lichaam zorgen dat iemand last krijgt van bijvoorbeeld duizeligheid, buikpijn en trillen. Zo kun je het gevoel krijgen gedrogeerd te zijn.



Incidenten zoals die in Kaatsheuvel passen bij het fenomeen 'needle spiking'. En dat fenomeen is niet nieuw. In het Verenigd Koninkrijk werden in 2021 al honderden van dit soort gevallen gemeld, maar in geen enkel geval kon worden bewezen dat iemand echt was gedrogeerd. Daarmee willen we nog niet beweren dat het allemaal onzin is, maar het maakt ons wel terughoudend.



Vanwege al deze haken en ogen maken we liever geen nieuwsberichten over aantallen mensen die mogelijk op deze manier zijn gedrogeerd. We schakelen liever experts in voor een algemeen achtergrondverhaal. Is er echt sprake van needle spiking in Nederland, of hebben de vermoedelijke drogeringen een andere oorzaak? Uiteraard blijven we de ontwikkelingen rondom dit fenomeen goed in de gaten houden.