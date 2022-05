'Helft iPhone-bezitters heeft toestel van vier jaar of ouder'

'De helft van alle Nederlanders met een iPhone gebruikt een model van vier jaar of ouder', meldde Telecompaper donderdag. Onder meer Tweakers en RTL Nieuws namen dit over. We weten echter niet zeker of het klopt.



Telecompaper is een zakelijke website over de telecomsector. Het heeft een eigen panel, het Telecompaper Consumer Insights Panel. De leden krijgen regelmatig een vragenlijst voorgeschoteld: zo werden ze laatst ondervraagd over hun smartphone. Bijna 1.800 mensen vulden de vragenlijst in. Op basis daarvan kwam het bedrijf tot het nieuws over de iPhone.



NU.nl is echter kritisch op dit soort enquêtes. 1.800 mensen is maar een heel klein deel van de miljoenen Nederlandse iPhone-bezitters. Zelfs als de groep gewogen is (dus als de meningen van groepen respondenten met verschillende leeftijden, opleidingen en geslacht even zwaar wegen). Veel andere belangrijke kenmerken van zo'n groep mensen kun je namelijk niet 'wegen'. Wie kiezen ervoor om lid te worden van het panel en regelmatig enquêtes in te vullen - in het bijzonder deze vragenlijst? Hebben de invullers meer (of minder) tijd en geld dan de gemiddelde Nederlander? Kopen ze sneller of minder snel een nieuwe telefoon?

Begrijp ons niet verkeerd: NU.nl beweert niet dat de conclusie van Telecompaper niet klopt. Misschien klopt het wel degelijk. Maar met deze meetmethode weten we het niet zeker. Vandaar dat we er geen bericht over maakten.