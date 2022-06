Van Gennip: 'Franse jeugdwerklozen uit voorsteden hier welkom om te werken'

Minister Karin van Gennip (Sociale Zaken) zei deze dinsdag in een interview in het AD het volgende: "Ik zou mij kunnen voorstellen dat we investeren in Franse of ook bijvoorbeeld Spaanse schoolverlaters om ze hier in de horeca of de tuinbouw te laten werken".



Deze uitspraak werd vanmorgen in veel mediaprogramma's, radiostations en nieuwssite opgepakt waardoor de indruk werd gewekt dat de minister een plan heeft om Franse en Spaanse schoolverlaters uit bijvoorbeeld Franse voorsteden als arbeidsmigranten naar Nederland te halen. Dat leidde tot verhitte tweetjes van Nederlandse politici die juist een stop op arbeidsmigratie willen. "Wat een ontzettend slecht en wereldvreemd plan. De arbeidsinspectie adviseert om te stoppen met de huidige vorm van ongereguleerde arbeidsmigratie", liet SP-leider Lilian Marijnissen bijvoorbeeld weten.



Ook PVV'er Geert Wilders reageerde ontzet: "De ene dag moeten de boeren kapot, de andere dag komen er mega-asielzoekerscentra bij en vandaag gaan we Franse werklozen uit de gevaarlijke banlieues hierheen halen."

NU.nl besloot om de uitspraak (en de daarop volgende ophef) niet mee te nemen. Er is op dit moment namelijk geen plan om jongeren uit de banlieues, zoals de vaak arme Franse voorsteden worden genoemd, naar Nederland te halen. Van Gennip zei letterlijk: "Ik zou mij kunnen voorstellen dat we investeren in die Franse of ook bijvoorbeeld Spaanse schoolverlaters om ze hier in de horeca of de tuinbouw te laten werken".



De bewindsvrouw noemt in het algemeen arbeidsmigratie binnen de EU "van vitaal belang" voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Wel wil ze eerst de Nederlanders die nu nog aan de kant staan aan het werk helpen.



Arbeidsmigratie binnen de EU kan sowieso al sinds de Schengenakkoorden uit 1985, toen vrij verkeer van goederen, diensten en personen werd geregeld voor EU-burgers. Franse en Spaanse jongeren mogen dus al zonder visum in Nederland werken.



Het kabinet zou met een concreet plan en/of extra financiële middelen arbeidsmigranten uit de EU naar Nederland kunnen halen. Maar voordat het kabinet met zo'n concreet plan komt om Franse jongeren naar Nederland te halen, ziet NU.nl geen reden om hierover te berichten.