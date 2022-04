De 66e editie van het Songfestival staat voor de deur: van 10 tot 14 mei strijden in Turijn veertig landen om de felbegeerde Songfestival-titel. Lara Zevenberg, coördinator van de entertainmentredactie, reist af naar Italië en zal voor NU.nl uitgebreid verslag doen van het evenement.

Tijdens de halve finales op 10 en 12 mei plaatsen twintig landen zich voor de finale. Daarbij sluit de 'Big Five', bestaande uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Duitsland, zich automatisch aan. Deze landen hebben hun gunstige positie te danken aan hun relatief grote financiële bijdrage aan het Songfestival.

S10 doet in de eerste halve finale namens Nederland mee met het nummer De Diepte. Als we de bookmakers moeten geloven, is de kans klein dat we de finale niet halen. Daarmee kunnen we voorzichtig stellen dat het er gunstig uitziet voor Nederland. Hoewel het nummer bekend is, weten we nog niet hoe S10 de act zal vormgeven. Ook is nog onbekend wat ze zal dragen, al weten we al wel dat het een creatie van Viktor & Rolf is. Hierover zal Lara ons vanaf begin mei meer vertellen, want dan woont zij de eerste repetities van S10 in Turijn bij.

Uit ervaring weet Lara dat het Songfestival een week voor aanvang van de finale echt gaat leven onder de lezers. Zij maakt vanaf dan elke dag zo'n vier tot vijf verhalen. Dat doet ze in de vorm van interviews, liveblogs, achtergrondverhalen over de deelnemende artiesten, nieuwsupdates in zowel tekst als video en kijkjes achter de schermen via sociale media. Maar ook daarvoor kun je op NU.nl ook al genoeg over het evenement lezen.

Gedurende het festival zal Lara meerdere keren met S10 spreken. Ook Cornald Maas en Jan Smit verschijnen voor de microfoon. Daarnaast zal ze met deelnemers uit andere landen spreken, maar de interviews wel afstemmen op de voorkeuren van de NU.nl-lezer. Zo hebben de lezers minder met Noord-Macedonië, maar juist veel met ons buurland België. De grote kanshebbers zijn volgens de bookmakers het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne, dus aan die landen zal ook extra aandacht worden besteed.

Oekraïne is sowieso een veelbesproken land. De deelname was onzeker vanwege de oorlog in het land. Toch was Kalush Orchestra, de groep die namens Oekraïne meedoet, ook voor het uitbreken van de oorlog al een kanshebber. De favorietenrol komt dus zeker niet alleen voort uit steun vanwege de oorlog. De mannen van Kalush Orchestra brengen een verrassend nummer ten gehore. Hun liedje Stefania, waarin ze rap en zang combineren, gaat over moeders. Via hun deelname genereren ze veel aandacht voor hun land en ze halen ook geld op voor Oekraïne.

Kalush Orchestra heeft al optredens gegeven in verschillende landen, waaronder Nederland. Zo trad de groep op tijdens Eurovision in Concert in Amsterdam. De leden van de groep moesten daarvoor toestemming krijgen van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, omdat mannen onder de zestig eigenlijk het land niet mogen verlaten. Dat geeft aan hoe belangrijk Oekraïne hun deelname en daarmee het overbrengen van hun boodschap vindt. Dit komt mede door het streven naar eenheid van het Songfestival. Het festival werd in 1956 in het leven geroepen om de Europese landen na het einde van de Tweede Wereldoorlog via muziek met elkaar te verenigen.

Stel dat Oekraïne wint, dan rijst al snel de vraag of het Songfestival volgend jaar in dat land kan worden gehouden. Zelfs als de oorlog op tijd beëindigd is, dan heeft het land het waarschijnlijk te druk met de wederopbouw. Daarom is er een alternatief: mocht het in Oekraïne niet kunnen, dan kan een ander land het evenement opvangen. Dit deed Nederland bijvoorbeeld een keer voor Israël in 1980, omdat de dag van het Songfestival viel op Holocaust Memorial Day in Israël. Er zijn dus geen praktische bezwaren.

Voor Lara is het songfestival als entertainmentredacteur het hoogtepunt van het jaar. Zij is de eerste die exclusief voor NU.nl bij een Songfestival is geweest: in 2018 was ze in Lissabon met Jesse Taat. Dit wordt haar vierde keer. Lara vindt het geweldig om verslag te doen van het Songfestival: "Je bevindt je in een bubbel midden in het circus van het festival. Alle pers is behulpzaam naar elkaar en ik heb bij de Nederlandse delegatie zelfs vrienden gemaakt. We zijn non-stop in het perscentrum en we zijn daardoor enorm op elkaar aangewezen. Gelukkig pakte dit voorgaande jaren goed uit en ik heb nu al zin om iedereen weer te zien. Het enige nadeel is dat we vaak in prachtige steden zijn, maar we geen tijd hebben om de stad te bekijken. Hopelijk lukt het dit jaar wel nog even iets te zien, maar anders ben ik ook gelukkig."