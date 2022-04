Het is alweer bijna tijd voor een 'normale' Koningsdag. De officiële viering op 27 april is in Maastricht, maar ook in andere delen van het land kunnen we weer uitvoerig feestvieren na een coronapauze van twee jaar. Lees hier wat je van NU.nl kunt verwachten op Koningsdag.

Op de rubriek Algemeen komt een liveblog, zodat je op de hoogte blijft van alles wat er tijdens Koningsdag gebeurt. Hier lees je alles over de officiële viering in Maastricht met de leden van het Koninklijk Huis, maar ook hoe het er in de rest van het land aan toegaat - van vrijmarkten tot optredens en ongeregeldheden. Naast via een liveblog zal Koningsdag ook via een breed scala aan foto's in beeld worden gebracht.

Onder Algemeen komt een speciaal koningsdagblokje, dat voor de gelegenheid oranje gekleurd is. Hier zullen gedurende de dag verschillende artikelen verschijnen. Zo wordt uitgelegd waarom we Koningsdag vieren en vertellen we de geschiedenis van deze dag. In een interview met de burgemeester van Amersfoort, waar de laatste viering in 2019 plaatsvond, krijgen we een kijkje achter de schermen. Waar moet je als gemeente aan voldoen om de viering in jouw stad plaats te kunnen laten vinden? Wie bepaalt eigenlijk waar Koningsdag plaatsvindt? Wat komt er allemaal bij kijken? Wie draait op voor de kosten? Wordt een gemeente meer op de kaart gezet door een koningsdagviering en mondt dit uit in meer toerisme? En is het een opsteker voor de plaatselijke band die tijdens het feest een podium krijgt?

Verder analyseren we welke outfits de leden van het Koninklijk Huis dragen. Vooral Máxima weet ons vaak te verrassen met de creaties die ze draagt. We kijken of de leden zich in een bepaalde stijl hebben gehuld en van welk merk de kleding is. Andere opvallende zaken op de dag zelf zullen we via Instagram laten zien. Zo vragen we ons af of er aandacht wordt besteed aan de oorlog en Oekraïne en of er weer handen worden geschud (en hoe er überhaupt met corona wordt omgesprongen). Eén ding is in ieder geval zeker: na twee sobere vieringen staat tijdens deze Koningsdag het contact tussen mensen centraal.

Kun je niet wachten tot 27 april? Bekijk dan alvast onze koningshuispagina.