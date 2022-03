Michel Abbink is vanaf juni de chef van de sportredactie van NU.nl. Hij keert daarmee na zes jaar bij Voetbal International (VI) terug op de redactie waar hij als stagiair begon.

De Volkskrant omschrijft Abbink als "dé wandelende sportencyclopedie van Nederland". Er is niemand in Nederland die meer over sport weet en die kennis sneller paraat heeft.

"Sneller dan Google", zegt Daan Smink in dat profiel. Smink is tot juni nog chef van de sport- en eindredactie van NU.nl. Met de komst van Abbink krijgt hij meer tijd voor eindredactie en de journalistieke ontwikkeling van NU.nl.

'Michel is een fenomeen'

Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NU.nl, is vanzelfsprekend erg blij met de komst van Abbink. "Michel is een fenomeen. Hij kan zich volledig richten op sport, waar zijn voorganger ook leiding gaf aan de eindredactie. Zo versterken we de kern van onze verslaggeving."



Daarnaast kunnen we met de komst van Abbink nog meer onderscheidende verhalen maken. We werken aan NU+ Voetbal, in navolging op het succesvolle katern NU+ Formule 1. Dat wordt een verdiepend sportkatern voor ingelogde bezoekers.

Carrière begon bij Sportweek

Abbink begon zijn journalistieke carrière als stagiair bij het weekblad Sportweek, dat later verderging onder de naam NUsport. Bij NU.nl was hij redacteur en samensteller, tot hij in 2016 vertrok naar Voetbal International.

Bij VI was Abbink één van de online aanvoerders. Daarnaast schreef hij veel over voetbal en statistieken.

"Na zes prachtige jaren bij VI is het tijd om me weer onder te dompelen in veel meer sporten dan voetbal alleen", zegt Abbink zelf over de 'transfer'. "Ik kijk er erg naar uit om de sportredactie van 's lands grootste nieuwssite aan te sturen."