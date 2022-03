Het nieuwe Formule 1-seizoen is in aantocht, en dat betekent dat NU.nl uitgebreid verslag gaat doen van de races en je op de hoogte houdt van alles rondom de Formule 1. Elk raceweekend vind je het NU+ Formule 1-blok weer op de voorpagina met extra verdieping en de mogelijkheid om mee te praten en vragen te stellen. Het belangrijkste nieuws lees je uiteraard gewoon op onze sportrubriek.

Het nieuwe seizoen gaat 18 maart van start en duurt tot eind november. Daarvoor vindt van 10 tot 12 maart de officiële wintertest plaats in Bahrein. Onze Formule 1-verslaggevers Joost Nederpelt en Patrick Moeke wonen meer dan de helft van de races bij en doen dan live verslag op locatie. In totaal wordt er in 23 landen geracet; onze verslaggevers zijn voornamelijk bij de Grands Prix in Europa aanwezig.

"Meestal is een van de twee verslaggevers op locatie, soms vergezeld door camerajournalist Bas Scharwachter", vertelt Nederpelt. "Tijdens een race-evenement gebeurt er een heleboel en we proberen erbovenop te zitten. Zo is elke training, kwalificatie en race te volgen via ons liveblog en benaderen we coureurs en oud-coureurs."

"Tijdens elk Grand Prix-weekend proberen we zo veel mogelijk coureurs zelf te spreken. Dit kan dit seizoen gelukkig weer doordat de coronapandemie op zijn eind loopt. Er zijn weer fysieke persmomenten en het is simpeler om zelf op personen af te stappen. Regelmatig vragen we fans voor de camera te vertellen over hun idool en beleving van de Grand Prix. Het geven van een sfeerimpressie vinden wij voor onze lezers van absolute meerwaarde."

Jonge talenten verdringen de oude garde

In de aanloop naar het nieuwe seizoen zijn er al behoorlijk wat voorbereidende artikelen verschenen en gedurende het seizoen is er bij elke race een liveblog. Verder geven onze verslaggevers elke week een voorspelling van het verloop van de race, hebben lezers de kans om vragen aan hen te stellen, is er het GP-spel met kans op mooie prijzen en verschijnt regelmatig de podcast De Boordradio, waarin de titelkansen uitvoerig worden besproken.

Dit seizoen gaat van start met kersverse auto's, nieuwe reglementen en een generatie talenten, waar Max Verstappen ook nog deel van uitmaakt. Zij zijn langzaamaan de oude garde aan het wegdrukken. Volgens Nederpelt gaat de titelstrijd dit seizoen opnieuw tussen Verstappen en Lewis Hamilton. Maar ook Lando Norris, George Russell en Charles Leclerc strijden mee aan de top.

Nieuw seizoen zonder Russische coureur en GP

Rond het ontslag van Nikita Mazepin was veel te doen. De vader van de Russische coureur sponsorde het team van Haas met zijn kunstmestbedrijf Uralkali, dat banden met de Russische regering onderhoudt. De naam van het bedrijf werd na de Russische inval in Oekraïne meteen van de auto's van Haas verwijderd.

Het team sneed de banden met het bedrijf onlangs volledig door, waarop Mazepin definitief de aftocht moest blazen. De coureur is inmiddels vervangen door de Deen Kevin Magnussen. De Grand Prix die van 23 tot 25 september in Sotsji zou plaatsvinden, is geschrapt.

De verslaggevers van NU.nl hebben er weer zin in en pakken uit met veel analyses, uitlegvideo's, lezersvragen, verhelderende podcasts en exclusief beeldmateriaal. Het Formule 1-blok op NU+ had vorig seizoen een zinderende start en zal komend seizoen permanent aanwezig zijn tijdens de Grands Prix.