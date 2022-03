Je komt bij NU.nl om het laatste nieuws te volgen, het nieuws te begrijpen en erover in gesprek te gaan op NUjij. Ons doel is om dat zo toegankelijk en overzichtelijk mogelijk te presenteren. Zodat je in een oogopslag op de hoogte bent van wat er in de wereld gebeurt.

Vandaag passen we het ontwerp van de voorpagina aan voor een nog beter nieuwsoverzicht en een betere gebruikservaring. We hebben in de afgelopen maanden geëxperimenteerd met verschillende veranderingen. Het eerste resultaat zie je nu, met meer ruimte voor beeld en grotere rubrieksnamen (Economie, Sport, enzovoorts).

Misschien heb je eerder al gemerkt dat NU.nl regelmatig een beetje verandert. We onderzoeken namelijk continu hoe we de app en website verder kunnen verbeteren. Door met jullie in gesprek te gaan en door veelvuldig te testen hopen we NU.nl elke dag weer een beetje beter te maken.

Zo hebben we er onlangs voor gezorgd dat je het laatste nieuws sinds je vorige bezoek boven aan de voorpagina vindt als je binnen twee uur weer in onze app komt. Dan hoef je niet het hele nieuwsoverzicht door te scrollen om de nieuwsberichten te vinden die nieuw voor jou zijn.

Eerder ontwikkelden we ook een functionaliteit waarmee je je eenvoudig kunt abonneren op onderwerpen en updates. Zo kun je ervoor kiezen een melding te ontvangen als er nieuwe artikelen verschijnen over bijvoorbeeld Formule 1 of speciale overzichten over bijvoorbeeld corona, de verkiezingen en sinds kort de oorlog in Oekraïne.

Volg het Oekraïne-overzicht Volgen Wil je een paar keer per dag een update van de belangrijkste ontwikkelingen in Oekraïne ontvangen?

In de komende periode blijven we met jullie hulp werken aan een nog beter NU.nl. We horen daarom graag wat je van de aanpassingen vindt. Dat kun je laten weten via NUjij of door een mail te sturen aan Jurre de Ruiter, hoofd productontwikkeling, op jurre@nu.nl. Ook vragen en andere suggesties zijn natuurlijk welkom.