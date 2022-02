NU.nl staat voor begrijpelijk en razendsnel sportnieuws. Met onze betrouwbare nieuwsberichten en liveblogs zitten we boven op de actualiteit, maar er is ook ruimte voor de verhalen daaromheen die sport zo mooi maken en je meer inzicht geven in wat er op en rond de velden gebeurt.

Sport is een van de pijlers van NU.nl. De rubriek is bijzonder populair. Zo doorbraken we afgelopen jaar de barrière van een miljard gelezen sportartikelen - een unicum in de geschiedenis van NU.nl. Dat bereikten we niet alleen door simpelweg het laatste sportnieuws als eerste te brengen, maar ook door veel duidende artikelen te maken om de sport uit te leggen. Dat doen we zowel vanaf de redactie in Hoofddorp als op locatie, want de verslaggevers van NU.nl zijn altijd bij de belangrijkste sportevenementen aanwezig om eigen verhalen met en over sporters te maken.

De sport uitleggen doen we ook in begrijpelijke en overzichtelijke losse producties, zoals met dagprogramma's bij de Olympische Spelen of een uitlegvideo waarin onze Formule 1-expert vertelt wat opvalt aan de nieuwe auto's.

Betrouwbaarheid staat daarbij altijd voorop. Wij brengen de feiten, geen geruchten en speculaties. Maar omdat we naar onze bezoekers luisteren, is er één uitzondering: de rubriek Transferupdates. Daarin is wél ruimte voor minder concreet nieuws, want we leerden dat mensen niet alleen van definitieve voetbaltransfers op de hoogte willen blijven, maar ook van het transfernieuws met een (soms flinke) slag om de arm. Dat zetten we er dan wel duidelijk bij en houden we buiten de reguliere nieuwsberichten.

Transferupdates is steevast een van de best gelezen rubrieken. Voetbal is bij NU.nl qua populariteit dan ook sport nummer één, al scoren Max Verstappen en co. in een spannend Formule 1-weekend soms nóg beter. Onze bezoekers zijn ook gek op wielrennen en schaatsen, vooral rond de belangrijke wedstrijden.

Verder focussen wij nadrukkelijk op wat op dat moment leeft bij de mensen, en dat gaat een beetje in golfbewegingen. Daarbij helpt het dat we heel goed kunnen monitoren wat veel gelezen wordt. En dat valt of staat bij de meeste sporten met Nederlands succes. Neem de Oranjehandbalsters: die ploeg is de laatste jaren door haar internationale topprestaties veel meer mensen gaan aanspreken. Wij pakken daarom behoorlijk uit tijdens de grote handbaltoernooien, zoals we bijvoorbeeld ook steevast een verslaggever naar het WK darts en de gevechten van Rico Verhoeven sturen.

Het zit in het DNA van de sportredactie om multimediaal te denken. Behalve geschreven nieuwsartikelen en liveblogs maken de redacteuren ook video's en podcasts. En tussendoor beantwoorden ze via onze socialemediakanalen en ons reactieplatform NUjij vragen van bezoekers en geven ze kijkjes achter de schermen.

We proberen de lezers verder op maat te bedienen met persoonlijke pushberichten: je kunt je bij NU.nl abonneren op tags als Max Verstappen, Mathieu van der Poel, Ajax en Feyenoord, wat inhoudt dat je een melding op je telefoon ontvangt bij elk nieuwsbericht over dat onderwerp. Tienduizenden sportliefhebbers maken hier gebruik van. En op onze 'breaking sportpush' zijn al ruim 700.000 mensen geabonneerd.

Ondertussen hebben we in het afgelopen najaar onder de vlag van NU+ een verdiepende Formule 1-rubriek gelanceerd, waar mensen die ingelogd zijn nóg meer duiding, interviews en achtergrondverhalen krijgen rond GP-weekenden - als toevoeging op het snelle nieuws.

Een verdiepende voetbalrubriek van NU+ zit er ook aan te komen. Want de sport staat nooit stil, en NU.nl ook niet.