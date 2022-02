Het Nederlandse publiek is massaal geïnteresseerd in de Olympische Spelen en dat maakt dit voor NU.nl automatisch een belangrijk evenement. Maar liefst drie verslaggevers zijn er afgereisd naar de strikte coronabubbel in Peking, waar van 4 tot en met 20 februari de Winterspelen van 2022 gehouden worden. Daarnaast doen we vanaf onze redactie in Hoofddorp uitgebreid verslag.

De Zomerspelen in Tokio waren afgelopen jaar al surrealistisch, maar in China doen ze er nog een schepje bovenop. Het land waar het coronavirus ontstond, wil zich met de Winterspelen koste wat kost op een positieve manier aan de wereld laten zien. En om het virus buiten de deur te houden, gelden er extreme maatregelen voor iedereen die bij de Spelen betrokken is, van sporters tot journalisten.

Om een je een idee te geven: het eten in de perscentra wordt bereid door robots en opgediend met een robotarm, om het menselijk contact te minimaliseren. Mocht je toch besmet raken dan word je opgesloten in een quarantainehotel waar je pas weer uit mag als de Spelen al lang en breed voorbij zijn. Omdat de organisatie de mensen binnen de olympische bubbel strikt gescheiden wil houden van de Chinese bevolking, zal er maar mondjesmaat publiek worden toegelaten.

En dan heb je als olympisch verslaggever ook nog te maken met het fenomeen cybersecurity. China wil alles van iedereen weten en binnen de eigen landsgrenzen is het beter in staat om computers binnen te dringen. Op advies van experts laten onze verslaggevers hun eigen apparatuur thuis en wissen ze na afloop van de Spelen alles van hun tijdelijke apparaten. Dit betekent dat zij niet op de gebruikelijke systemen van NU.nl kunnen, wat het werken vanuit Peking behoorlijk gecompliceerd maakt.

Ondanks alle hobbels zijn Jeroen van Barneveld, Daan de Ridder en Bas Scharwachter inmiddels vol goede moed in Peking aangekomen. Want de Olympische Spelen blijven een hoogtepunt voor iedere sportjournalist. Om de kans op een positieve test in China zo klein mogelijk te maken hebben ze in de laatste weken voor de reis amper nog mensen gezien, maar dat hadden ze er graag voor over.

Zij gaan vanuit China zorgen voor interviews met de olympische sporters, achtergrondverhalen en duidende stukken. Want dat laatste vinden we bij NU.nl extra belangrijk: we willen dat mensen bij ons niet alleen het nieuws lezen, maar ook dat ze het begrijpen. Dat geldt ook voor het olympische nieuws.

Naast verhalen in tekst, maakt het drietal daarom ook dagelijks video’s, met Bas als presentator, om context te bieden bij de belangrijkste sportgebeurtenissen van die dag. Maar natuurlijk ook om te laten zien hoe China omgaat met dit evenement en al die buitenlandse gasten. Wat soms aparte situaties oplevert, zoals al op NU.nl te zien was.

Het team in China heeft hulp van ongeveer tien collega’s in Hoofddorp die continu (waar nodig tot ‘s nachts aan toe) livebloggen zolang er gesport wordt en bovenop het laatste nieuws zitten. Ook proberen wij weer een gids te zijn voor onze bezoekers: je kunt je op NU.nl abonneren op het dagelijkse overzicht van het olympische programma, zodat je dat elke dag als pushbericht ontvangt. En wie zich in de NU.nl-app op de sportpushberichten abonneert, die krijgt ook bij élke Nederlandse medaille een melding op zijn toestel.

Sowieso betrekken wij onze bezoekers graag bij wat we maken. Via ons reactieplatform NUjij zullen we daarom ook peilen welke vragen over de Winterspelen bij hen leven, zodat we die in tekst of video kunnen beantwoorden. Ook benutten we NUjij om lezers naar hun herinneringen te vragen aan iemand als Sven Kramer, voor wie het zijn laatste Spelen zijn. Daar maken we dan een mooi verhaal van.

Maar je wilt als liefhebber niet alleen over de Olympische Spelen lézen, je wilt de sporters vooral ook in actie zíen. Daarom hebben we bij rechtenhouder Eurosport de hoogtepunten gekocht. Die brengen we dagelijks in korte clips op de voorpagina van NU.nl.

En die hoogtepunten zullen weer talrijk zijn, want Nederland is met de grootste equipe ooit afgereisd en doet voor het eerst in maar liefst zeven sporten mee. Het langebaanschaatsen en shorttrack springen er nog steeds uit, maar ook iemand als skeletonster Kimberley Bos lijkt uitstekende medaillekansen te hebben.

Er zijn dus genoeg verhalen te vertellen. En niet alleen over de sport zelf. Want natuurlijk besteden we ook aandacht aan het feit dat het nogal omstreden is dat China deze Spelen überhaupt mag organiseren, vooral vanwege mensenrechtenschendingen. Daar maken we deze week een speciale serie over, omdat die andere kant van de medaille zeker zo relevant is.

