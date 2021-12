Het is net iets meer dan twee jaar geleden dat socialemediacoördinator Ingeborg Veen het eerste filmpje uploadde op het TikTok-profiel van NU.nl. Nu is het account een doorslaand succes: ruim 135.000 volgers en meer dan 3,4 miljoen likes.

En dat is goed voor de indrukwekkende negentiende plaats op de lijst van grootste Europese nieuwsmedia op TikTok. Net als op de site en in de app, wil NU.nl op TikTok het nieuws snel en betrouwbaar brengen, speciaal voor tieners.

Toch was het succes geen uitgemaakte zaak, want in het begin tastte Veen nog redelijk in het duister. Van Veen vertelt: "TikTok bestond toen voornamelijk uit grappige dansjes en sketches en op de een of andere manier moesten we daar het nieuws van de dag aan verbinden. Eerst sloten we aan op de trend, maar we besloten al snel om hier niet mee door te gaan en het nieuws gewoon te brengen voor de doelgroep van TikTok. Dit zijn jongeren tussen de dertien en achttien jaar oud. We wilden geloofwaardig blijven en trends passen niet bij NU.nl."



"In augustus 2020 hadden we onze eerste video met meer dan een miljoen views en dan gaat het ineens hard. Dit was overigens een filmpje over een huis in China dat is ingebouwd door een snelweg. Maar hoe plat het ook klinkt, in de wereld van TikTok heb je een goede viral nodig en dan gaat het balletje rollen. TikTok voedt succes; als jij veel views hebt, zorgt de app er automatisch voor dat je meer zichtbaarheid krijgt."



"Intussen zijn we samen met NOS Stories het enige serieuze nieuwsmedium op TikTok in Nederland. Dit was voor onszelf ook even wennen, zo veel ogen die ineens naar je kijken. Ik word ook regelmatig herkend. Laatst zei iemand in de snackbar tegen mij: 'Jij bent NU.nl!' Ik maak dan een praatje en vraag om feedback. Dit soort momenten zorgen voor een besef van het bereik en dat gaat uiteraard ook gepaard met een extra likje mascara."

"Met de komst van de persconferenties viel het kwartje pas echt. Rutte gaf op een persconferentie een sneer naar de jongeren en wij wisten gelijk dat we hier iets mee moesten. Wij kwamen op voor de jeugd in een verwarrende tijd waar zij met veel vragen en onzekerheden zaten. We besloten na elke persconferentie de regels die voor de jongeren relevant waren in heldere taal uit te leggen - en dit werkte. De reacties waren lovend. De kijkers gaven aan het nu eindelijk te begrijpen en ze snapten niet waarom Rutte het niet op deze manier kon vertellen. We hebben dit toen trouw bij elke persconferentie gedaan. Er wordt vaak vergeten dat jongeren nauwelijks nieuwssites bezoeken en daarmee veel informatie mislopen. Op deze manier kunnen wij ze het nieuws meegeven en maken ze tegelijkertijd kennis met NU.nl."



"Corona heeft ons succes gebracht. We hebben toen ingespeeld op de behoeftes van de jeugd en zijn dat blijven we doen. Het is ons doel om de jongeren het belangrijkste nieuws mee te geven op een speelse manier. We houden nauwlettend in de gaten wat er speelt onder jongeren en we vragen het ze ook zelf. Tijdens de verkiezingen peilden we wat onze kijkers wilden weten en toen kwam de vraag: waarom gebruiken we een rood potlood? Dit vonden wij een verfrissende vraag door de ogen van een tiener en daarom zochten we het uit. We kijken ook zelf wat we belangrijk vinden om mee te geven aan de jeugd, ook als dit een beetje saai is, zoals het coalitieakkoord."

"Ons succes op TikTok werkt motiverend. We claimden als eerste in Nederland het nieuws op TikTok en daar zijn we trots op. We behoren tot de topspelers. We maken vijf video's per week met vier vaste gezichten. De video's maken we aan de hand van een korte brainstorm, alles moet snel en simpel en jargon is uit den boze. Het moet gelijk aanspreken. In de toekomst willen we nog meer groeien en ons publiek blijven aanspreken. We hopen ook een geduchte tegenstander te blijven in de nek-aan-nekrace met NOS Stories."