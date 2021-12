De redactie van NU.nl zorgt er 24 uur per dag voor dat de site en de app actueel zijn. Hoe gaat dat precies in zijn werk? We geven je een kijkje in de keuken.

Bij NU.nl, opgericht in het internettijdperk, gaan dingen vaak net even anders dan bij de traditionele media. Onze technische mensen, die de site en app van NU.nl ontwikkelen en onderhouden, zitten meteen naast de redactie. Dat is niet voor niets: NU.nl maken we samen.

Dat is niet alleen handig als er dingen stukgaan, maar zeker ook als we bouwen. Vernieuwingen van de app bespreken we regelmatig met verschillende mensen.

Wij geloven niet zo in heel lang vergaderen. Als je een idee voor een verhaal hebt, ga er dan vooral mee aan de slag. Gewoon proberen, daar komen vaak de mooiste dingen uit voort. Redacteuren en verslaggevers krijgen bij NU.nl verregaande vrijheid in hun werk.

De beste verhaalideeën ontstaan uit eigen verwondering en nieuwsgierigheid. De regel bij NU.nl is dan ook: als je in de poep trapt, denk dan nooit dat jij de enige bent.

De redactie van NU.nl bestaat uit zo'n zeventig redacteuren en verslaggevers in vaste dienst. Redacteuren werken op verschillende deelredacties, zoals algemeen (waar binnenland, buitenland en politiek onder vallen), economie, tech, sport, entertainment, regio, video, social, NUjij en de eindredactie, die alle teksten op de site nakijkt.

Tijdens hun diensten houden redacteuren verschillende kanalen in de gaten. Ze werken aan eigen verhalen door vragen te stellen bij het nieuws. Daarnaast komen er berichten binnen via persbureaus waar NU.nl bij is aangesloten, zoals ANP, AP en Reuters.

Komt een ander medium met nieuws, dan wordt dit eerst gecheckt bij de bron. We controleren het bijvoorbeeld bij de woordvoerder van een ministerie of organisatie om er zeker van te zijn dat het klopt en ook op NU.nl kan worden gebracht.

De samensteller voorpagina bepaalt waar alle berichten komen te staan en stelt een mooie mix samen. Die kijkt naar de journalistieke relevantie (hoe belangrijk is het nieuws?) en de cijfers (welk nieuws wordt goed gelezen?). Op basis daarvan geeft de samensteller artikelen een prominente of juist minder prominente plaats op de site.

Op de piek van de dag zijn er zo'n veertig mensen tegelijk actief voor NU.nl: van de hoofdredacteur tot de NUjij-moderator. Het begint bij de nachtredacteur, die het nieuws in de nachtelijke uren in de gaten houdt en het team breidt zich gedurende de ochtend snel uit. De vroege ochtend is belangrijk voor NU.nl, omdat de eerste piek op de site en in de app al rond 6.30 uur ontstaat. Veel mensen worden dan wakker en checken het laatste nieuws.

Wij kunnen het ritme van de lezers herkennen in het siteverkeer. Daar houden we rekening mee bij de bezetting van de redactie in de ochtend en de avond. NU.nl heeft meer bezoekers buiten dan tijdens kantooruren.

Ook bij het publiceren van artikelen houden we rekening met het ritme van onze lezers. Als een nieuw stuk niet meteen online hoeft, zetten we het vaak klaar voor de vroege ochtend. We weten immers dat er dan veel bezoekers zijn. Je kunt alle artikelen wel publiceren zodra ze af zijn, maar het publiek is er lang niet altijd op dat moment. Dat stemmen we daar dus op af.

Niet iedere redacteur is continu bezig met het volgen van het laatste nieuws. Zo houdt de NUjij-redactie zich bezig met het modereren van reacties, het verzamelen van tips en input en het organiseren van vraag-en-antwoordsessies waarbij verslaggevers en redacteuren vragen van bezoekers beantwoorden.

De videoredactie maakt behalve actuele nieuwsvideo's ook zogenoemde uitlegvideo's, waarin een bepaald onderwerp van duiding wordt voorzien.

En de socialredactie onderhoudt de socialemediakanalen op Facebook, Instagram en TikTok. Daar plaatsen we nieuws van NU.nl én delen we eigen materiaal waarmee we een andere, wat jongere doelgroep bedienen. Ook dat is iets van deze tijd.