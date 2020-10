Netflix is begonnen met een campagne om de in augustus overleden Chadwick Boseman een Oscar-nominatie in de categorie beste acteur te bezorgen, bevestigt het streamingplatform in gesprek met Variety.

Volgens Netflix verdient Boseman, die bij het grote publiek vooral bekend is door zijn rol als Black Panther in de gelijknamige Marvel-film, een Oscar voor zijn rol in de film Ma Rainey's Black Bottom, die in december op de streamingdienst verschijnt. Het is de laatste film waarin de acteur te zien is.

Boseman (43) overleed op 28 augustus van dit jaar aan de gevolgen van darmkanker. De acteur bleek al lange tijd ziek, maar had het nooit bekendgemaakt aan de buitenwereld. Slechts familie en een paar goede vrienden waren op de hoogte van de behandelingen die Boseman onderging tijdens opnames van films.

Netflix zet zich ook in voor hoofdrolspeelster Viola Davis, om ervoor te zorgen dat zij genomineerd wordt voor de Oscar voor de beste actrice in dezelfde film.

Vanwege de coronacrisis vinden de Oscars dit jaar een paar maanden later plaats: op 25 april. Wanneer de nominaties bekend worden gemaakt, is nog niet duidelijk.