Hoi, mijn naam is Afran Groenewoud en ik neem het live verslag van de Oscaruitreiking over van mijn collega Fabian Melchers. De films die kans maken op de hoofdprijs, worden hieronder bijgehouden via een tussenstand.

1917: 3

Ford v Ferrari: 2

The Irishman: 0

Jojo Rabbit: 1

Joker: 2

Little Women: 1

Marriage Story: 1

Once Upon a Time... In Hollywood: 2

Parasite: 4