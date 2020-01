Billie Eilish treedt op 9 februari op tijdens de uitreiking van de Oscars in Hollywood. De organisatie van de belangrijkste filmprijzen heeft woensdag via Twitter bekendgemaakt dat de zangeres een speciaal optreden zal verzorgen, maar geeft geen details prijs.

De Oscars worden in februari voor de 92e keer uitgereikt. De films Joker, 1917, The Irishman en Once Upon a Time In... Hollywood behoren tot de grote kanshebbers op een Oscarbeeldje.

Eilish niet is genomineerd voor een Oscar. Meestal worden tijdens de Oscaruitreiking optredens verzorgd door artiesten die een Oscarnominatie op zak hebben.

De achttienjarige Eilish was maandag de grote winnaar tijdens de uitreiking van de Grammy's, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. Van haar zes nominaties wist de zangeres er vijf te verzilveren.

Op 14 januari werd bekend dat Eilish het muzikale thema van de volgende James Bondfilm zal verzorgen. De achttienjarige zangeres is hiermee de jongste artiest ooit die een lied schrijft en zingt voor de filmreeks.