De Zuid-Koreaanse thriller Parasite heeft zondagnacht de Oscar voor beste film gewonnen. Het is de eerste niet-Engelstalige film ooit die de hoofdprijs op het gala krijgt.

De film van regisseur Boon-Ho Jong won in totaal vier Oscars, waaronder ook die voor beste regie en beste buitenlandse film, en is daarmee de grote winnaar van de avond geworden. Het oorlogsdrama 1917 won drie prijzen. Joker, Once Upon a Time... In Hollywood en Ford v Ferrari kregen er ieder twee.

De Zuid-Koreaanse thriller Parasite gaat over een arme familie die zich door het leven slaat via oplichterspraktijken en leugentjes. Ze weten zich op die manier in het huishouden van een rijk gezin te nestelen, wat voor iedereen onverwachte gevolgen heeft. De film, die in totaal voor zes Oscars werd genomineerd, won in 2019 al de prestigieuze Gouden Palm in Cannes.

Misdaadfilm The Irishman, geproduceerd door Netfix, verzilverde geen enkele van de tien nominaties. Het is de tweede keer dat een film van Scorsese zoveel onverzilverde nominaties heeft. In 2003 maakte Gangs of New York tienmaal kans zonder iets te winnen.

De veteraan kreeg wel nog een staande ovatie tijdens de speech van Joon-Ho Bong. De Zuid-Koreaan nam de Oscar voor beste regie in ontvangst en haalde een citaat aan dat hem op de filmschool inspireerde. "Hoe persoonlijker, hoe creatiever", was een uitspraak van Scorsese, vertelde Bong. De cineast prees ook de andere genomineerden, waaronder Quentin Tarantino en Sam Mendes. Die laatste leek vooraf de grootste kanshebber te zijn, voor zijn regie van 1917.

122 Willemijn Verkaik zingt mee met Into the Unknown bij de Oscars

Joaquin Phoenix eert overleden broer

De prijs voor beste acteur ging naar Joaquin Phoenix voor Joker, die in zijn speech een oproep deed tot meer solidariteit in de wereld en afsloot met een gedicht van zijn overleden broer: "Run to the rescue with love and peace will follow" (Schiet te hulp met liefde en vrede zal volgen). River Phoenix overleed in 1993 aan een overdosis, in het bijzijn van zijn jongere broer.

Renée Zellweger werd vervolgens bekroond voor haar rol als Judy Garland in de biopic Judy. De actrice won eerder al een Oscar voor haar bijrol in Cold Mountain en viel nu voor het eerst in de prijzen voor een hoofdrol. In haar speech eerde ze Garland, die bij het grote publiek bekend werd door haar rol als Dorothy in The Wizard of Oz.

Ontroerende speech van Brad Pitt na eerste Oscarwinst

Brad Pitt won de eerste Oscar van de nacht, voor zijn bijrol als stuntman in Once Upon a Time... In Hollywood. Het is voor het eerst dat de 56-jarige Hollywoodveteraan een prijs voor zijn acteerwerk wint.

Na een korte kritiek op recente ontwikkelingen in de Amerikaanse senaat, bedankte Pitt tijdens zijn speech regisseur Quentin Tarantino en tegenspeler Leonardo DiCaprio. Daarna haalde hij herinneringen op uit zijn jeugd, en hoe hij in Hollywood terechtkwam.

Once Upon a Time… In Hollywood brengt een ode aan de klassieke Amerikaanse filmindustrie, die anno 1969 drastisch aan het veranderen is. Leonardo DiCaprio speelt een westernacteur die z’n beste tijd gehad lijkt te hebben, Brad Pitt is zijn stuntman en beste vriend. Samen zien ze niet alleen een dreiging van jonge en buitenlandse sterren, maar ook van een sekte die door Charles Manson wordt geleid.

95 Brad Pitt wint zijn eerste Oscar voor een filmrol

Laura Dern wint Oscar voor beste vrouwelijke bijrol

De prijs voor beste vrouwelijke bijrol ging naar Laura Dern, voor haar rol in Marriage Story. Ze won met haar derde nominatie voor het eerst een Oscar en bedankte met name haar vader en grote voorbeeld, acteur Bruce Dern.

Kort nadat de animatiefilm Toy Story 4 in de prijzen viel, kreeg Willemijn Verkaik haar moment op het podium tijdens Into the Unknown. Dat Oscargenomineerde liedje uit Frozen 2 werd gezongen door stemactrices uit verschillende landen. Verkaik liet zich horen voor Duitsland, want ze verzorgde de stem van hoofdpersoon Elsa zowel in het Nederlands als het Duits.