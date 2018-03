Verdachte stelen Oscar Frances McDormand zegt onschuldig te zijn

Dat meldt The Hollywood Reporter op basis van een verklaring van het Openbaar Ministerie van Los Angeles.

De bewering van de verdachte is opvallend te noemen, aangezien hij zelf video's op sociale media heeft geplaatst waarin te zien is dat hij de Oscar heeft en er zelfs mee pronkt. De man wist het beeldje te stelen tijdens een feest na de uitreiking. Getuigen zagen hem het beeldje grijpen en ermee aan de haal gaan.

Niet lang daarna had een fotograaf door dat iets niet helemaal in de haak was, omdat hij de man niet herkende als een winnaar. De fotograaf pakte het beeldje af en zorgde ervoor dat de echte winnaar de Oscar terugkreeg.

McDormand won de Oscar voor beste actrice voor haar rol in de film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Aanklacht

Hoewel McDormand zelf geen aanklacht in wilde dienen, is de man wel gearresteerd en wordt hij vervolgd. Volgens de wet is niet McDormand maar de Academy het slachtoffer van de diefstal en de huisvredebreuk. Die organisatie, die de Oscars organiseert, heeft besloten er wel een zaak van te maken.

De man kan tot drie jaar celstraf krijgen als hij wordt veroordeeld.