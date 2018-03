Dief van Oscarbeeldje Frances McDormand toch aangeklaagd

Hij wordt verdacht van huisvredebreuk en diefstal. De man kan drie jaar celstraf krijgen, meldt Page Six.

Tijdens een feest na de Oscaruitreiking werd het gouden beeldje van de kersverse winnares gestolen. Getuigen zagen hem het beeldje grijpen en ermee aan de haal gaan.

De man wist met het beeldje het gebouw te ontvluchten. De actrice brak in tranen uit toen ze in de gaten kreeg dat ze was bestolen.

Hoewel de actrice er geen zaak van wilde maken is de verdachte van de roof later toch gearresteerd.

Fotograaf

Het incident liep goed af. Een oplettende fotograaf bij de uitgang zag de man met de Oscar en wist de dief te overtuigen het beeldje terug te geven.

De zestigjarige actrice kreeg een Academy Award voor beste vrouwelijke hoofdrol in het misdaaddrama Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Zij speelt een moeder die op onconventionele wijze aandacht vraagt voor de onopgeloste moord op haar dochter. Twintig jaar geleden won McDormand de prijs al eens voor haar rol in de thriller Fargo.