Actrices negeren van wangedrag beschuldigde presentator tijdens Oscars

De presentator die werkt voor entertainmentzender E! wordt door zijn voormalig styliste Suzie Hardt beschuldigd van ongepast gedrag in de tijd dat zij voor hem werkte. Seacrest heeft deze aantijgingen steeds tegengesproken.

Ook Margot Robbie, Saoirse Ronan en Sally Hawkins besloten dit jaar geen vragen van de presentator te beantwoorden. In het laatste gedeelte van het rodeloperverslag was Seacrest niet meer te zien en schakelde E! over naar Seacrests collega Giuliana Rancic op een andere locatie op het terrein.

#metoo

#metoo en Time's Up bleven, net als bij de Golden Globes, een grote rol spelen tijdens de uitreiking en de rode loper van de negentigste editie van de Academy Awards. Tijdens de Golden Globes droegen bijna alle aanwezigen zwart, dit keer werd gekozen voor een regenboog-thema.

Veel actrices, onder wie de 80-jarige Jane Fonda, hulden zich in het wit. Zij droeg een japon van het Franse merk Balmain. Ook onder anderen Mary J. Blige, Laura Dern en Margot Robbie gingen in het wit.

Ook Whoopi Goldberg, die normaal gesproken een pak draagt bij dergelijke evenementen, had zich voor de gelegenheid in een kleurrijke jurk met bloemenprint gehuld. "Ik draag er wel makkelijke schoenen onder, die zie je toch niet", zei de actrice.

Bijzonder was ook de jurk van de 86-jarige Rita Moreno. De actrice droeg dezelfde jurk als bij de Oscars van 1962, toen ze een Oscar won.

Frances McDormand

Actrice Frances McDormand won de Oscar voor beste actrice in een hoofdrol, voor haar werk in Three Billboards outside Ebbing, Missouri.

In haar speech bedankte ze alle vrouwen in de zaal en vroeg ze de andere vrouwelijke genomineerden op te staan. Ook benadrukte ze hoe belangrijk gelijke betaling is en gaf haar collega's de aanbeveling goed te onderhandelen over contracten.

Jodie Foster

Actrice Jodie Foster mocht samen met Jennifer Lawrence de Oscar uitreiken voor beste acteur en kwam binnen op krukken. Op het podium grapte ze dat Meryl Streep verantwoordelijk was voor haar blessure.

"Ze heeft me ge-I,Tonya'd", aldus Foster, waarmee ze refereerde naar de film I, Tonya waarin het verhaal van kunstschaatser Tonya Harding wordt verteld, die haar tegenstander zou hebben laten mishandelen.

Haar woordvoerder vertelde later aan Entertainment Weekly dat de actrice een blessure heeft opgelopen tijdens het skiën.

Nicole Kidman

Voorafgaand aan de ceremonie verraste Nicole Kidman een groep nietsvermoedende toeristen die in een tourbus zaten. De auto waarin de actrice zat, stond stil naast het busje. Kidman deed haar raam omlaag en sprak de verraste toeristen toe, zo is te zien in een filmpje dat ze op Instagram plaatste.