Controverse bij Oscars: Shape of Water plagiaat, Three Billboards racistisch

The Shape Of Water - genomineerd in dertien categorieën, waaronder beste film en beste regie (Guillermo del Toro)

Eind februari worden regisseur Guillermo del Toro en filmbedrijf Fox Searchlight aangeklaagd wegens plagiaat. The Shape Of Water zou te veel lijken op het toneelstuk Let Me Hear You Whisper van Paul Zindel uit 1969. De zoon van de in 2003 overleden Zindel spant de rechtszaak aan.

In het toneelstuk wordt een schoonmaakster verliefd op een dolfijn. De vrouw probeert het dier, dat door onderzoekers in een laboratorium gevangen wordt gehouden, uiteindelijk te bevrijden. The Shape Of Water gaat over de dove Elisa (Sally Hawkins), die eveneens als schoonmaakster bij een laboratorium werkt en verliefd wordt op het zeedier (Doug Jones) dat daar gevangen wordt gehouden. Ook zij helpt het dier met een ontsnappingspoging.

Regisseur Del Toro zegt Let Me Hear You Whisper nooit te hebben gezien en Fox Searchlight weet "honderd procent zeker dat de film een origineel verhaal vertelt".

All The Money In The World, Darkest Hour, The Disaster Artist - genomineerd in de categorie beste mannelijke bijrol

Zonder twijfel zal #metoo bij de Oscars, net als bij de Golden Globes die begin januari werden uitgereikt, een rol spelen. Zo wordt All The Money In The World in eerste instantie beschouwd als grote kanshebber voor een nominatie, maar wordt de marketingcampagne stopgezet na meerdere aantijgingen van seksueel misbruik aan het adres van acteur Kevin Spacey. Spacey wordt uit de film geknipt en zijn vervanger, Christopher Plummer, sleept prompt de Oscarnominatie voor beste mannelijke bijrol in de wacht.

Ook Gary Oldman, die genomineerd is in de categorie beste acteur voor zijn spel in Darkest Hour, is niet van onbesproken gedrag. Na zijn Golden Globe-winst komt zijn ex-vrouw Donya Fiorentino, met wie hij getrouwd was tussen 1997 en 2001, met beschuldigingen van mishandeling tijdens hun huwelijk.

Het uitblijven van een nominatie voor James Franco als Tommy Wiseau in The Disaster Artist is ook opmerkelijk te noemen. De 39-jarige acteur wint in januari voor die rol een Golden Globe, meestal een goede indicatie dat een Oscarnominatie ook zal volgen. Na verschillende beschuldigingen van seksueel wangedrag blijft die nominatie echter uit.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - genomineerd in zeven categorieën, waaronder beste film en beste actrice

Een van de grootste kanshebbers, is ook meteen de film die voor de meeste controverse zorgt. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gaat gedeeltelijk over racisme. Acteur Sam Rockwell zet volgens de critici een debiele en racistische politieagent neer, er zijn amper zwarte personages te zien en de film zou het verhaal vertellen vanuit een wit perspectief.

De film wint tijdens de Golden Globes vier prijzen, waaronder die voor beste actrice en beste film in de categorie drama.

De kritiek die ontstaat, zorgt ervoor dat regisseur Martin McDonagh zich genoodzaakt voelt te reageren. Volgens McDonagh is het personage van Rockwell inderdaad een "racistische klootzak". "Op het eind van de film is hij dat nog steeds, maar dan ziet hij wel in dat hij moet veranderen. Tot op zekere hoogte ziet hij zijn fouten in, maar in geen geval wordt hij ineens de held van het verhaal."

Call Me By Your Name - genomineerd in drie categorieën, waaronder beste film en beste acteur (Timothee Chalamet)

Call Me By Your Name, een film over de romance tussen de 17-jarige Elio en 24-jarige Oliver, zou volgens critici een "pedofilm" zijn. Ook de homoseksualiteit van beide personages leidt tot controverse, iets wat regisseur Luca Gadagnino niet had verwacht, vertelt hij eerder aan VPRO Cinema. "Ik vind het gekkigheid. Absolute gekkigheid. Het zou niet eens een onderwerp moeten zijn. In Dirty Dancing is Jennifer Grey 17 jaar en Patrick Swayze 24. Precies als in mijn film. En daar hoor je niemand over."

Lees meer achtergrondverhalen in NUweekend