Regisseuse Agnès Varda als kartonnen versie op Oscarfoto

Voorafgaand aan de Oscars gaan alle genomineerden tradititegetrouw met elkaar op de foto. De Franse Varda, geboren in Brussel, is genomineerd in de categorie beste documentaire.

Naast Varda ontbraken ook Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Christopher Plummer, Denzel Washington, Woody Harrelson en Frances McDormand bij de lunch.

Nederlandse kanshebbers

De uitreiking van de Oscars vindt plaats op 3 maart. Er zijn dit jaar twee Nederlandse kanshebbers: Hoyte van Hoytema is genomineerd voor zijn camerawerk in Dunkirk en make-upartist Arjen Tuiten kan worden bekroond voor zijn werk aan het drama Wonder.