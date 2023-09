Broer en zus (10 en 11) stelen auto van moeder in VS nadat zij speelgoed afpakt

Een tienjarige jongen en zijn elfjarige zus zijn in Florida aangehouden op de snelweg. Het tweetal had uit woede de auto van hun moeder gestolen nadat zij speelgoed had afgepakt. Toen ze aangehouden werden, hadden de kinderen al 320 kilometer gereden.

De moeder gaf de kinderen na vier uur als vermist op en registreerde de auto als gestolen. Daarop kregen agenten de auto in het vizier.

De agenten dachten met geslepen autodieven te maken te hebben, dus trokken bij de arrestatie hun pistool. "Tot hun verbazing klom er een tienjarige jongen achter het stuur vandaan, samen met zijn elfjarige zus", zegt de politie in een verklaring.