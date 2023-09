Australiër krijgt boete nadat hij ging surfen met zijn python om zijn nek

Delen via E-mail

Een Australiër heeft een boete van omgerekend 1.400 euro gekregen omdat hij met zijn python om zijn nek ging surfen in de buurt van Brisbane. De autoriteiten kwamen hem op het spoor door een video van lokale media.

De man gaat wel vaker surfen met zijn slang, vertelde hij aan nieuwszender Nine News. "Ze gaat een stukje zwemmen en komt dan terug naar de surfplank." Volgens hem zou zijn python, genaamd Shiva, ervan genieten. Ze zou altijd sissen als ze geïrriteerd is. Dat is volgens hem nog nooit gebeurd tijdens het surfen.