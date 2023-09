Amerikaanse straaljager vermist nadat piloot schietstoel gebruikte

Delen via E-mail

Amerikaanse militairen zoeken naar een straaljager die verdween nadat de piloot zondag zijn schietstoel gebruikte. De piloot raakte niet gewond en werd naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht.

Volgens militaire functionarissen schoot de piloot zichzelf uit het vliegtuig na een "ongeluk", maar wat er precies gebeurde is onbekend.

De F-35B Lightning II werd voor het laatst gezien in de buurt van twee meren in de Noord-Amerikaanse staat South Carolina.

Het Amerikaanse leger vraagt mensen om te bellen als zij meer denken te weten over de locatie van het vliegtuig. Lokaal congreslid Nancy Mace reageerde verbaasd op het sociale medium X. "Hoe verlies je in vredesnaam een F-35? Waarom is er geen volgapparaat?"