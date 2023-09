Pittige chips uit Amerikaanse winkels gehaald na dood van tiener

Chipsmerk Paqui heeft extreem pittige chips uit de handel gehaald na de dood van een veertienjarige jongen. Hoewel de doodsoorzaak van de jongen nog niet is vastgesteld, wijst zijn familie naar het chipje, schrijft The New York Times

Het gaat om de zogeheten One Chip Challenge van tortillachipsmaker Paqui. Dat is één verpakt chipje, die gemaakt is van de zeer hete pepers Carolina Reaper en Naga Viper. Op de verpakking spoort de fabrikant consumenten aan hun reactie na het eten van het chipje op sociale media te delen.

Paqui waarschuwt op de verpakking dat het chipje is gemaakt voor het "verraderlijke genot van intense pittigheid en pijn" en puur is gemaakt voor volwassenen. De fabrikant wijst erop dat de chips dus niet bedoeld is voor kinderen.

De veertienjarige Harris Wolobah uit de staat Massachusetts at er toch een op school en ging later vanwege misselijkheid naar huis. Eenmaal thuis werd hij bewusteloos in zijn kamer aangetroffen. Een paar uur later bleek hij te zijn overleden.

De familie van Wolobah wijst naar Paqui en de One Chip Challenge als reden voor de plotselinge dood van de jongen. "Ik wil vooral duidelijk maken aan andere ouders dat het eten van de chips niet veilig is", zei de moeder van Wolobah in een interview.