Bouwvakkers slopen deel van Chinese Muur om sneller op werkplek te zijn

Twee bouwvakkers hebben een klein deel van de Chinese Muur beschadigd, meldt BBC . De twee vergrootten een bestaande holte in het werelderfgoed met een graafmachine om zo sneller op hun werkplek te kunnen komen.

Het gat in de Muur werd gegraven in de provincie Shanxi, in het noordoosten van China.