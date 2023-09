Presidentskandidaat Taiwan belooft een huisdier om geboortecijfer op te krikken

Delen via E-mail

Een onafhankelijke Taiwanese presidentskandidaat wil koppels die een kind krijgen een huisdier geven. Op die manier hoopt de miljardair het lage geboortecijfer op te krikken. Terwijl er in het land steeds minder baby's worden geboren, stijgt het aantal huisdieren explosief.

Het lijkt erop dat stellen liever een huisdier nemen dan een baby, schrijft de Britse krant The Guardian . Taiwan heeft een van de laagste geboortecijfers ter wereld.

Voor veel mensen zijn de hoge kosten van levensonderhoud, een beperkte toegang tot kinderopvang en traditionele rolpatronen redenen om geen kinderen te nemen. Maar de snelle vergrijzing is niet goed voor de economie. Ook kan het lage geboortecijfer consequenties hebben voor defensie.

Gou kreeg van enkele politici en dierenwelzijnsgroepen kritiek op zijn plan om koppels een huisdier te geven. Gou benadrukte in een reactie dat hij tijdens de vorige presidentscampagne overheidssubsidies voor gezinnen met kinderen tot zes jaar had voorgesteld. Daar is volgens hem niets mee gedaan.