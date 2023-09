Parijs is overlast toeristen zat: deelsteps gaan in de ban

Toeristen die Parijs willen verkennen, kunnen dat niet meer doen op een elektrische huurstep. Het stadsbestuur heeft de deelstep verboden nadat daar in een referendum bij overweldigende meerderheid om was gevraagd.

Stepverhuurders Lime, Tier en het Nederlandse Dott verplaatsen de voertuigjes naar andere steden in binnen- en buitenland, terwijl verhuurders van elektrische fietsen het gat in de markt hopen te vullen.

De 15.000 deelstepjes in Parijs veroorzaakten veel overlast. Ze slingerden rond op straat, waren betrokken bij ongelukken en veroorzaakten onveilige situaties op de stoep.

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo omschreef ze als een "plaag" en zei na het referendum "verheugd" te zijn met de uitkomst. Florence Guillaume, die in Frankrijk verantwoordelijk is voor verbetering van de verkeersveiligheid, wees bovendien op de risico's van het steppen zonder helm. In juli van dit jaar kwam in het land een recordaantal van tien mensen om het leven op een elektrische step.

Stepverhuurder Tier rijdt rond met busjes om de 5000 deelstepjes op te halen. Sommige komen in voorsteden van Parijs terecht, andere gaan naar Duitsland of Polen. Die van Lime gaan naar Lille, Londen, Kopenhagen en Duitsland. Stepjes van Dott komen onder meer in Tel Aviv te staan.

In het referendum dat de deelstep in Parijs de kop gekost heeft, bracht overigens maar 7,5 procent van de inwoners (ruim 100.000 mensen) een stem uit. Van hen was 89 procent voorstander van een verbod op de 'trottinette'. Wie zelf een stepje bezit, mag dat wel blijven gebruiken. Het verbod geldt alleen voor de huurvariant.