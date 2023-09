Parijs is overlast toeristen zat: deelsteps gaan in de ban na referendum

Toeristen die Parijs willen verkennen, kunnen dat niet meer doen op een elektrische huurstep. Het stadsbestuur heeft de deelstep verboden nadat daar in een referendum bij overweldigende meerderheid om was gevraagd.

Stepverhuurders Lime, TIER en het Nederlandse Dott verplaatsen de voertuigjes naar andere steden in binnen- en buitenland, terwijl verhuurders van elektrische fietsen het gat in de markt hopen te vullen.

Florence Guillaume, die in Frankrijk verantwoordelijk is voor verbetering van de verkeersveiligheid, wees bovendien op de risico's van steppen zonder helm. In juli van dit jaar kwam in het land een recordaantal van tien mensen om het leven op een elektrische step.