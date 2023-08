Politie in VS zet auto aan de kant met stier op bijrijdersstoel

Automobilisten op de snelweg in de Amerikaanse staat Nebraska moeten woensdag raar hebben opgekeken. Een man werd aangehouden nadat hij met een stier als bijrijder op de weg reed.

De automobilist en eigenaar van de stier werd in het plaatsje Norfolk aangehouden. Het voertuig waarin de stier zat, is speciaal aangepast om het dier te vervoeren. Zo is het dak eraf gehaald en is er aan de zijkant een hek gemonteerd.