'Bierbril' ontkracht na nieuw onderzoek: alcohol maakt anderen niet aantrekkelijker

Wie na een borrel het gevoel heeft mensen aantrekkelijker te gaan vinden, moet zich wellicht even achter de oren krabben. Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat de zogenoemde 'bierbril' niet bestaat.

Deze samenvatting is gemaakt met behulp van AI en gecheckt door NU.nl .

Er is al meermaals onderzoek gedaan naar het fenomeen bierbril. Uit die verschillende onderzoeken zijn uiteenlopende resultaten gekomen. De ene keer vonden proefpersonen met een slok op andere mensen aantrekkelijker, de andere keer juist niet.

Onderzoekers van de universiteit van Pittsburgh en het Stanford Prevention Research Center bekeken het fenomeen opnieuw. Ze vroegen achttien paren van vrienden in een laboratorium de aantrekkelijkheid van verschillende mensen te beoordelen. Die waren te zien op foto's en videobeelden. De ene keer gebeurde dat onder invloed, de andere keer niet.

De borrels leken weinig te doen. De getoonde mensen werden niet aantrekkelijker gevonden na het drinken van wodka met cranberrysap. Alle onderzoeken samen genomen kan dan ook worden geconcludeerd dat als de 'bierbril' bestaat, het effect ervan zeer klein is, zegt professor Molly Bowdring, die het nieuwe onderzoek leidde, tegen de Britse krant The Guardian .

Wel is uit het onderzoek gebleken dat mensen met een slok op sneller geneigd zijn contact te zoeken met mensen die ze aantrekkelijk vinden. Op de vraag of ze contact wilden met een van de personen op de foto's en in de video's, kozen de beschonken proefpersonen 1,71 keer vaker voor iemand die ze eerder als knap aanmerkten.