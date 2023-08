In 100 woorden Waarom de zon en maan gisteren rood kleurden

Mensen die dinsdagavond de zon en later de maan zagen, zagen iets anders dan normaal. De vorm was hetzelfde, maar de kleur was anders. Ze kleurden beiden donkerrood. Hoe komt dat?

Voor de oorzaak van de rode gloed moeten we duizenden kilometers naar het westen: naar Canada. Daar woedden de afgelopen weken bosbranden.

Door die branden kwam veel rook vrij. Die rook werd wel tot 12 kilometer hoogte de atmosfeer ingeblazen. Een stevige wind bracht die rook in een paar dagen naar Nederland.

Daar komen ook de rode zon en maan vandaan: de rook dempte het zonlicht. Zo ontstond een kleurtje dat je normaal alleen vlak voor zonsondergang kunt zien.

De rode gloed zal vanavond verdwenen zijn. Naar verwachting is de meeste rook aan het eind van de dag overgewaaid.